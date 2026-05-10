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Agónico gol de Juanfer Quintero salvó a River Plate en épica clasificación ante San Lorenzo

Juanfer Quintero fue la gran figura de River Plate ante San Lorenzo con una asistencia y un gol agónico al minuto 122 que llevó la serie a penales, donde el equipo millonario logró clasificar.

Juan Fernando Quintero
Foto: River Plate

Noticias RCN

mayo 10 de 2026
08:05 p. m.
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Juan Fernando Quintero volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más determinantes del fútbol sudamericano.

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El colombiano fue la gran figura en la dramática clasificación de River Plate frente a San Lorenzo de Almagro en los ‘mata mata’ del torneo argentino.

Así venció River Plate a San Lorenzo

El compromiso, disputado este domingo 10 de mayo, tuvo absolutamente de todo: goles, remontadas, dramatismo y una definición por penales que mantuvo a los hinchas al borde del infarto.

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San Lorenzo golpeó primero al minuto 37 gracias al tanto de Rodrigo Auzmendi, resultado con el que se fueron al descanso. En el complemento, River reaccionó y logró igualar el encuentro al minuto 55 con anotación de Marcos Acuña, tras asistencia de Juanfer Quintero.

El gol de Juanfer que silenció y explotó el estadio

Cuando parecía que el partido estaba destinado a los penales, llegó otro golpe inesperado. Al minuto 94, Fabricio López anotó para San Lorenzo y dejó en silencio al estadio, poniendo a River contra las cuerdas.

Sin embargo, el equipo millonario nunca dejó de luchar y encontró premio en la última jugada del partido. Al minuto 122 apareció Juanfer Quintero con un gol increíble que desató la locura total.

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El colombiano lanzó un balón al área buscando la cabeza de alguno de sus compañeros, pero nadie alcanzó a tocarlo y la pelota terminó entrando directamente al arco rival. El empate 2-2 llevó la definición hasta los lanzamientos desde el punto penal.

River Plate remontó en los penales

En la tanda, Juanfer volvió a asumir la responsabilidad. El colombiano tomó el primer cobro de River y convirtió con tranquilidad para iniciar la remontada.

Finalmente, River Plate se impuso 4-3 en los penales y selló su clasificación a la siguiente ronda del torneo argentino, en una noche inolvidable para el volante colombiano.

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