Agónico gol de Juanfer Quintero salvó a River Plate en épica clasificación ante San Lorenzo

Juan Fernando Quintero volvió a demostrar por qué es uno de los jugadores más determinantes del fútbol sudamericano.

El colombiano fue la gran figura en la dramática clasificación de River Plate frente a San Lorenzo de Almagro en los ‘mata mata’ del torneo argentino.

Así venció River Plate a San Lorenzo

El compromiso, disputado este domingo 10 de mayo, tuvo absolutamente de todo: goles, remontadas, dramatismo y una definición por penales que mantuvo a los hinchas al borde del infarto.

San Lorenzo golpeó primero al minuto 37 gracias al tanto de Rodrigo Auzmendi, resultado con el que se fueron al descanso. En el complemento, River reaccionó y logró igualar el encuentro al minuto 55 con anotación de Marcos Acuña, tras asistencia de Juanfer Quintero.

El gol de Juanfer que silenció y explotó el estadio

Cuando parecía que el partido estaba destinado a los penales, llegó otro golpe inesperado. Al minuto 94, Fabricio López anotó para San Lorenzo y dejó en silencio al estadio, poniendo a River contra las cuerdas.

Sin embargo, el equipo millonario nunca dejó de luchar y encontró premio en la última jugada del partido. Al minuto 122 apareció Juanfer Quintero con un gol increíble que desató la locura total.

El colombiano lanzó un balón al área buscando la cabeza de alguno de sus compañeros, pero nadie alcanzó a tocarlo y la pelota terminó entrando directamente al arco rival. El empate 2-2 llevó la definición hasta los lanzamientos desde el punto penal.

River Plate remontó en los penales

En la tanda, Juanfer volvió a asumir la responsabilidad. El colombiano tomó el primer cobro de River y convirtió con tranquilidad para iniciar la remontada.

Finalmente, River Plate se impuso 4-3 en los penales y selló su clasificación a la siguiente ronda del torneo argentino, en una noche inolvidable para el volante colombiano.