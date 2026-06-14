Tras la salida de Diego Arias, Atlético Nacional confirma otra baja clave: hay comunicado

Atlético Nacional continúa realizando movimientos importantes en su estructura deportiva. Luego de conocerse la salida de Diego Arias, el conjunto verdolaga confirmó este sábado una nueva desvinculación que marca el cierre de una etapa dentro del proyecto institucional.

A través de un comunicado oficial, el club anunció la salida de Gustavo Fermani, quien durante los últimos dos años se desempeñó como director deportivo y tuvo un papel relevante en la planificación y consolidación del proyecto futbolístico de la institución.

La noticia llega en un momento de reestructuración para Nacional, que busca mantener su competitividad tanto en el ámbito local como internacional.

Atlético Nacional agradeció la gestión de Gustavo Fermani

En el comunicado, la institución destacó los resultados obtenidos durante la gestión del dirigente argentino. Según el club, Fermani fue una pieza importante en el fortalecimiento de la estructura deportiva y en el desarrollo de nuevos talentos.

"Atlético Nacional informa que finaliza su etapa junto a Gustavo Fermani, quien durante los últimos dos años fue una pieza fundamental del proyecto deportivo de la institución", señaló el equipo antioqueño.

Uno de los logros más destacados durante su administración fue la promoción de jugadores de las divisiones menores. Bajo su liderazgo, 13 futbolistas juveniles lograron debutar en el equipo profesional, un aspecto que el club resaltó como parte de su apuesta por las categorías formativas.

Cuatro títulos y crecimiento de las divisiones menores

Nacional también destacó los resultados deportivos obtenidos en los últimos años. Durante la gestión de Fermani, el equipo disputó cinco finales y conquistó cuatro títulos: dos Copas Colombia, una Liga Colombiana y una Superliga.

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Además, el club recordó la participación en la Copa Libertadores 2025 y los avances alcanzados en las categorías juveniles, entre ellos la obtención de la Copa Mitad del Mundo Sub-18 en Ecuador durante 2024.

Aunque por ahora no se conocen mayores detalles sobre las razones de su salida ni sobre quién ocupará el cargo, Atlético Nacional cerró su mensaje con palabras de agradecimiento para el directivo.