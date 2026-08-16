Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 16 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 16 de 2026
08:21 p. m.
08:21 p. m.
- Esta es la historia de un vendedor informal que, con el dinero que tenía disponible en su cuenta de Nequi, cerca de 250.000 pesos que había destinado para cubrir algunas necesidades de su hogar, decidió comprar alimentos para llevarlos a los damnificados.
- Un camión que transportaba ayuda humanitaria hacia el departamento del Chocó fue atacado con disparos mientras transitaba por jurisdicción de Ciudad Bolívar, en Antioquia.
- A pocos metros de donde se levantaban las Torres de Limonar fueron agrupadas algunas de las pertenencias que lograron ser rescatadas. Maletas, fotografías, documentos, prendas de vestir y objetos familiares esperan ser reconocidos por sus propietarios.
- Han pasado los primeros días desde el terremoto y, aunque la emergencia continúa, las necesidades de miles de familias comienzan a transformarse.