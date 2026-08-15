CANAL RCN
Emisiones Video

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 15 de agosto de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 15 de 2026
08:56 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Una tragedia familiar marca uno de los episodios más dolorosos del colapso del edificio Vanessa. Arley López Sánchez, su esposa Ángela y sus dos hijos, Manuela y Matías, se encontraban reunidos en su apartamento del quinto piso cuando ocurrió el terremoto que provocó el derrumbe de la estructura.
  • En Manizales, uno de los albergues habilitados para atender a los afectados se convirtió también en escenario de historias de resistencia. Allí permanecen cerca de 200 personas, aunque la población cambia constantemente.
  • La infraestructura de la fundación para adultos mayores El Edén de los Abuelos en Manizales, quedó afectada en aproximadamente un 70%, dejando inutilizables varias zonas del lugar.
  • A los centros de acopio han llegado ciudadanos con grandes cargamentos, pero también personas que entregan aquello que tienen a su alcance. Entre ellos está don Gilberto, un vendedor de helados que decidió poner su granito de arena para ayudar a quienes hoy atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas.
  • Un centro de acopio improvisado en el sur de Cali se ha convertido en un refugio de memorias familiares para las víctimas del colapso del edificio Cantabria.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / sábado 15 de agosto de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / viernes 14 de agosto de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 07:00 p. m. / viernes 14 de agosto de 2026

Otras Noticias

Temblor en Colombia

Fundación de abuelitos en Manizales quedó 70% afectada por el terremoto: piden ayuda urgente

Los abuelos ahora duermen juntos en un salón mientras esperan recuperar sus espacios.

Karol G

Karol G lanza fondo millonario para damnificados por los terremoto en Colombia

La artista colombiana dio a conocer cómo ayudar a las víctimas de estos sismos.

Fútbol

Jhon Arias la pasó muy mal al enfrentar a su ex equipo, Fluminense: fue tratado de Judas y recibió insultos

Estados Unidos

Trump anuncia que declarará el estrecho de Ormuz como territorio estadounidense

Licencia de conducción

Licencia de conducción en Colombia exigirá requisito clave desde septiembre de 2026