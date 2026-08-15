Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / sábado 15 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 15 de 2026
08:56 p. m.
08:56 p. m.
- Una tragedia familiar marca uno de los episodios más dolorosos del colapso del edificio Vanessa. Arley López Sánchez, su esposa Ángela y sus dos hijos, Manuela y Matías, se encontraban reunidos en su apartamento del quinto piso cuando ocurrió el terremoto que provocó el derrumbe de la estructura.
- En Manizales, uno de los albergues habilitados para atender a los afectados se convirtió también en escenario de historias de resistencia. Allí permanecen cerca de 200 personas, aunque la población cambia constantemente.
- La infraestructura de la fundación para adultos mayores El Edén de los Abuelos en Manizales, quedó afectada en aproximadamente un 70%, dejando inutilizables varias zonas del lugar.
- A los centros de acopio han llegado ciudadanos con grandes cargamentos, pero también personas que entregan aquello que tienen a su alcance. Entre ellos está don Gilberto, un vendedor de helados que decidió poner su granito de arena para ayudar a quienes hoy atraviesan uno de los momentos más difíciles de sus vidas.
- Un centro de acopio improvisado en el sur de Cali se ha convertido en un refugio de memorias familiares para las víctimas del colapso del edificio Cantabria.