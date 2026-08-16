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Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / domingo 16 de agosto de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

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agosto 16 de 2026
04:38 p. m.
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  • En el barrio Capri, en Cali, las labores de remoción de escombros continúan después del terremoto que golpeó al suroccidente del país. Pero mientras maquinaria y organismos de socorro trabajan para despejar la zona, hay otra tarea que para muchas familias resulta igual de importante: recuperar los recuerdos de toda una vida.
  • En Chiminangos, al norte de Cali, la noche se convirtió en otro desafío para cientos de familias que perdieron la tranquilidad de tener un hogar. A pocos metros de las torres que permanecen bajo riesgo de colapso, los habitantes improvisaron carpas y cambuches para intentar protegerse del frío y las condiciones del clima.
  • En medio del dolor que dejó el terremoto que golpeó al Chocó, un grupo de jóvenes decidió responder a la emergencia poniendo toda su energía al servicio de quienes hoy necesitan ayuda.
  • Un grave accidente de tránsito ocurrido este domingo en Hungría dejó 12 personas muertas y decenas de heridas, luego de que un autobús que transportaba peregrinos polacos se saliera de la carretera y volcara en una autopista al este de Budapest.
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