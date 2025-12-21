Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 21 de diciembre de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
diciembre 21 de 2025
09:02 p. m.
- El Ejército confirma el secuestro de 18 militares por parte de comunidades indígenas en zona rural de Carmen de Atrato, Chocó.
- Sindicatos clandestinos en Bogotá operan como discotecas con drogas, menores y violencia sin control. Aquí el informe completo.
- Juan Carlos Pinzón Bueno, candidato presidencial, habló con el director de Noticias RCN sobre su aspiración.