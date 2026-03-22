Colombia necesitaría 78 años para eliminar el embarazo adolescente, según la ONU

Colombia enfrenta un desafío generacional en materia de embarazo infantil. Según datos presentados en el encuentro latinoamericano de prensa ‘Transformando Vidas’, el cual se llevó a cabo en Ciudad de México, el país tardaría hasta 78 años para alcanzar cero embarazos en niñas entre 10 y 14 años, de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Las cifras revelan la magnitud del problema: entre 2020 y 2023 se registraron 3.821 nacimientos en niñas de 10 a 14 años. Aunque el país ha mostrado una reducción año tras año en embarazo infantil y adolescente, las estadísticas continúan siendo alarmantemente altas.

Acceso y educación sobre anticonceptivos

El informe Panorama de la Salud Femenina señala que 15% de las mujeres colombianas no utilizan ningún método anticonceptivo, y muchas desconocen las diferencias entre los métodos disponibles.

Especialistas señalan que es importante complementar la facilidad de acceso a métodos anticonceptivos con orientación y educación sexual de parte de la familia, los colegios y la comunidad en general.

Pese a que Colombia incluye los métodos anticonceptivos dentro del Plan de Beneficios en Salud, las rutas de atención no están bien definidas, especialmente en zonas rurales. Los expertos indicaron que "si bien hay una priorización de la salud sexual y reproductiva, a veces priman los métodos de corto plazo por la necesidad de hacer inversiones en el corto plazo y no inversiones en el largo plazo".

Entre los avances, la cobertura en políticas de anticoncepción alcanza el 84,5% en el país.

Industria farmacéutica en Colombia

El encuentro también abordó la innovación en salud. La industria farmacéutica colombiana trabaja en reducir las dosis en tratamientos para enfermedades crónicas, buscando disminuir costos y ampliar cobertura.

Las enfermedades cardiovasculares, diabetes, accidentes cerebrovasculares y cáncer son las de mayor prevalencia en el país.

Las farmacéuticas desarrollan tratamientos que recorten la frecuencia de aplicación de fármacos. "Esta innovación tiene que verse reflejada no solamente en el impacto en el curso de las diferentes enfermedades, sino hacerlo de manera sostenible", afirmaron.

Los expertos insisten en que Colombia debe generar políticas públicas e incentivos para impulsar la innovación médica, beneficiando tanto a la industria como a centros de investigación y desarrollo de talento humano especializado.