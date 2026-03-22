Sanción de último momento puso a temblar a los participantes de la Casa de los Famosos

Este domingo 22 de marzo, en la gala más reciente, el ambiente de fiesta se transformó en un silencio sepulcral cuando "El Jefe" anunció una drástica sanción disciplinaria contra tres de los participantes más mediáticos del formato: Manuela, Yuli Ruiz y el reconocido actor Juancho Arango.

La decisión, que tomó por sorpresa tanto a los habitantes como a los televidentes, se originó tras el incumplimiento reiterado de un castigo previo impuesto por la producción.

Según explicó la voz oficial de la casa, los tres famosos habían sido castigados con comer 'papilla'.. Sin embargo, las cámaras del programa captaron el momento exacto en que los implicados decidieron ignorar las directrices, burlándose de la autoridad del Jefe.

¿Cuál fue el castigo que obtuvieron estos famosos?

La consecuencia inmediata es quizás la más temida por cualquier habitante: la prohibición de participar en la prueba de líder. Esto significa que: