CANAL RCN
Tendencias

Sanción de último momento puso a temblar a los participantes de la Casa de los Famosos

Tres participantes fueron castigados por esta razón.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

marzo 22 de 2026
08:55 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este domingo 22 de marzo, en la gala más reciente, el ambiente de fiesta se transformó en un silencio sepulcral cuando "El Jefe" anunció una drástica sanción disciplinaria contra tres de los participantes más mediáticos del formato: Manuela, Yuli Ruiz y el reconocido actor Juancho Arango.

La decisión, que tomó por sorpresa tanto a los habitantes como a los televidentes, se originó tras el incumplimiento reiterado de un castigo previo impuesto por la producción.

Remezón en la Casa de los Famosos: una de estas tres participantes regresará a la competencia
RELACIONADO

Remezón en la Casa de los Famosos: una de estas tres participantes regresará a la competencia

Según explicó la voz oficial de la casa, los tres famosos habían sido castigados con comer 'papilla'.. Sin embargo, las cámaras del programa captaron el momento exacto en que los implicados decidieron ignorar las directrices, burlándose de la autoridad del Jefe.

¿Cuál fue el castigo que obtuvieron estos famosos?

La consecuencia inmediata es quizás la más temida por cualquier habitante: la prohibición de participar en la prueba de líder. Esto significa que:

  • Sin Inmunidad: Ninguno de los tres podrá ganar la protección necesaria para evitar la placa de nominación.
  • Pérdida de Poder: No tendrán el derecho de salvar a un compañero ni de nominar directamente a otro habitante.
  • Vulnerabilidad Total: Al quedar fuera de la competencia, se convierten en los blancos más fáciles para la estrategia del resto de la casa durante las nominaciones del miércoles.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Remezón en la Casa de los Famosos: una de estas tres participantes regresará a la competencia

Política

WestCOL entrevistará a Gustavo Petro y Álvaro Uribe en exclusiva: fechas y dónde ver

Turismo

Ranking de las 50 mejores ciudades del mundo: hay dos de Colombia

Otras Noticias

Ecuador

Los grupos y perfiles que siembran terror en la frontera de Colombia con Ecuador

Esta zona es deseada por los grupos, debido a que tiene corredores clave del narcotráfico.

Cajas de compensación

Edad límite para afiliar a un familiar a caja de compensación: muchos no saben y dejan pasarlo

La afiliación depende de muchos factores. Aquí le contamos.

Liga BetPlay

Deportivo Cali sufrió duro golpe ante Alianza y así quedó en la tabla del descenso de 2026

ONU

Colombia necesitaría 78 años para eliminar el embarazo adolescente, según la ONU

Cuba

Crisis en Cuba: la isla registra el segundo apagón en menos de una semana