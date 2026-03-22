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Los grupos y perfiles que siembran terror en la frontera de Colombia con Ecuador

Esta zona es deseada por los grupos, debido a que tiene corredores clave del narcotráfico.

Noticias RCN

marzo 22 de 2026
08:54 p. m.
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¿Quiénes están detrás de la crisis de violencia en la frontera de Colombia con Ecuador? Noticias RCN conoció un informe que detalla a los perfiles clave en el conflicto.

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La expansión y reorganización de los grupos armados que operan en la frontera tienen en alerta a las autoridades. El informe de inteligencia advirtió sobre la consolidación de las alianzas criminales.

Los grupos que están en la frontera

La frontera sur de Colombia no tiene toda la presencia que se necesita para contener el accionar de estos grupos y la presencia del Ecuador en el límite. Tampoco tiene todas las capacidades operativas en esas zonas.

Los grupos que operan son los Comandos de Frontera, el Frente Carolina Ramírez, el Frente Raúl Reyes, Comuneros del Sur, Las Autodefensas Unidas de Nariño, el Frente Oliver Sinisterra y el Frente Iván Ríos de las disidencias de las Farc.

Se disputan las rutas del narcotráfico, así como fortalecer la presencia en Ecuador, concretamente las provincias de Esmeraldas, Carchi, Sucumbíos y Orellana. El objetivo principal es tomar el control de los corredores que conectan con el océano Pacífico.

Buscan controlar los corredores del narcotráfico

Las autoridades señalan que detrás de esta posible alianza estarían alias Chiqui, Albeiro y Uriel. Ellos estarían liderando la estrategia de expansión y dominio territorial.

Si se fortalecen las alianzas, no solamente aumentaría su capacidad operativa, sino también representaría un riesgo significativo en la frontera, donde se han registrado disputas por economías ilegales y control de rutas.

Mientras las fuerzas militares colombianas avanzan en la operación Espejo, el Gobierno de Ecuador ha decidido mantener los aranceles del 50% que, según explica, parten de la poca cooperación a la hora de combatir con los grupos armados.

Vemos extorsión, mucha muerte y otros tipos de violencia. Lo preocupante es que estas distintas formas de violencia se están expandiendo por todo el territorio.

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