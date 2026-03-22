Deportivo Cali sufrió duro golpe ante Alianza y así quedó en la tabla del descenso de 2026

El Deportivo Cali sufrió un duro revés en sus aspiraciones por consolidarse en el grupo de los ocho tras caer por 1-0 ante Alianza FC en el Estadio Armando Maestre Pavajeau.

En un duelo marcado por la intensidad y el valor de los puntos de cara a la tabla del descenso, el conjunto local supo capitalizar su mejor momento para propinarle a Rafael Dudamel su primera derrota desde su regreso al banquillo técnico del club vallecaucano.

Desde el pitazo inicial, el encuentro mostró a dos equipos cautelosos, conscientes de lo que estaba en juego. Alianza, con el empuje de su afición, intentó proponer un juego de presión alta que incomodó la salida del Cali. Los dirigidos por Dudamel, aunque mantenían la posesión por tramos, carecían de profundidad para habilitar a sus referentes ofensivos, como el argentino Juan Ignacio Dinenno.

La paridad se rompió al minuto 40. Tras un cobro de tiro de esquina ejecutado con precisión por Felipe Pardo, la defensa azucarera no logró despejar el balón de manera efectiva. Tras una serie de rebotes en el área chica, el volante Fabián Cantillo se elevó para conectar un cabezazo certero que venció la resistencia del portero Pedro Gallese. El gol cayó como un balde de agua fría para la visita justo antes del descanso.

Este resultado no solo frena el envión anímico que traía el equipo, sino que vuelve a encender las alarmas en la tabla del descenso, donde ambos equipos compiten directamente por alejarse de la zona roja. Por su parte, Alianza toma un respiro vital, sumando tres puntos que lo alejan del sótano de la tabla general.

Así quedó la tabla del descenso con la derrota del Cali

La derrota de hoy ante Alianza FC (1-0) ha dejado al Deportivo Cali en una situación sumamente comprometida, ya que se trataba de un duelo directo en la lucha por la permanencia.

Con este resultado, el equipo vallecaucano ha cedido terreno frente a su rival de hoy y se mantiene peligrosamente cerca de la zona roja. Así queda la parte baja de la tabla del promedio tras los partidos de este 22 de marzo de 2026.

15. Alianza FC - 1.11 promedio.

16. Deportivo Cali - 1.09 prom.

17. Internacional de Bogotá - 1.09 prom.

18. Boyacá Chicó - 0.85 prom.

19. Jaguares de Córdoba - 0.83 prom.

20. Cúcuta Deportivo - 0.58 prom.