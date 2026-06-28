SUPER ASTRO LUNA: ya hay número y signo ganador hoy 28 de junio de 2026

Cada edición del Super Astro Luna termina dejando un registro propio. Más allá de las apuestas realizadas durante el día, el sorteo concluye con una única combinación oficial que pasa a representar esa fecha dentro del historial del juego.

Este 28 de junio de 2026, la jornada nocturna volvió a completar ese proceso con la publicación de una nueva secuencia compuesta por cuatro cifras y un signo zodiacal. Desde ese instante, la combinación quedó incorporada al listado oficial de resultados.

La importancia de esa publicación radica en que constituye la única información definitiva del sorteo. Todo lo ocurrido previamente queda resumido en un dato concreto que identifica la jornada y sirve como referencia para los jugadores.

¿Quiénes fueron los ganadores tras el sorteo del Super Astro Luna de este 26 de junio de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 26 de junio de 2026

El sorteo de este 26 de junio de 2026 fue a las 8:30 de la noche.

La presentadora del sorteo reveló el resultado de las balotas y, finalmente, la combinación ganadora fue la siguiente:

Número: XXXX.

Signo: XXXX.

El sorteo deja un nuevo registro dentro del calendario del Super Astro Luna

Cada jornada aporta una combinación distinta al historial del Super Astro Luna. Aunque la mecánica permanece constante, el resultado diario cambia y permite identificar de manera individual cada fecha en la que se realiza el sorteo.

La secuencia divulgada este 28 de junio de 2026 queda incorporada a ese registro cronológico y representa oficialmente la jornada dominical. Con su publicación concluye una nueva semana de sorteos y queda establecido el resultado correspondiente a esta edición del juego.