Para no despegarse del Canal RCN: los partidazos del Mundial este lunes 29 de junio

Este 29 de junio, los colombianos disfrutarán de un lunes festivo cargado de partidazos de la segunda fase de la Copa del Mundo, de los cuales, dos de ellos se podrán ver de forma gratuita a través de la señal del Canal RCN y de nuestras plataformas digitales.

Canadá se convirtió en el primer clasificado a los octavos de final del Mundial tras eliminar de forma agónica a Sudáfrica, por lo que ahora seguirá subiendo la tensión con los cruces a eliminación directa.

Brasil vs. Japón: desde las 10:30 a.m. por el Canal RCN

A primera hora en el Canal RCN, llegará la trasmisión de un duelo que promete mucho. La Brasil de Carlo Ancelotti se enfrentará a Japón, dirigida por Hajime Moriyasu, quien ha dejado grandes momentos en los Mundiales de 2022 y 2026.

La pelota rodará desde las 12:00 p.m. en el estadio de Houston, buscando definir al rival del ganador de la llave entre Costa de Marfil y Noruega.

A través de YouTube y TikTok, podrá disfrutar de los primeros 10 minutos del encuentro, pero el partido completo estará disponible en la señal abierta del Canal RCN y en la APP, además de la página web.

Alemania vs. Paraguay: desde las 2:00 p.m. en el Canal RCN

Una vez termine el compromiso entre brasileños y nipones, continuará la trasmisión con la salida a la acción de otro sudamericano. Paraguay estará enfrentándose contra la poderosa Alemania, buscando replicar el golpe que dio Ecuador en fase de grupos.

El ganador de este compromiso, se tendrá que enfrentar al ganador de la llave entre Suecia y Francia. El juego inicia a las 3:30 p.m. y los 90 minutos (o más si hay prórroga o penales) se verá por la señal principal, APP y página web del Canal RCN, pero también podrá disfrutar de los primeros 10 minutos en YouTube y TikTok.