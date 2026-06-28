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Invima prohibió un suplemento popular en redes sociales por riesgos para la salud

La autoridad sanitaria advirtió que este producto se comercializa de forma ilegal como suplemento dietario.

Cúrcuma probióticos prohibido por el Invima
FOTO: Gemini IA

Noticias RCN

junio 28 de 2026
06:54 p. m.
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El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió la Alerta Sanitaria No. 182-2026 para advertir sobre la comercialización ilegal del producto Cúrcuma + Probióticos en cápsulas.

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De acuerdo con la entidad, este suplemento dietario se promociona en Colombia sin contar con un registro sanitario emitido por la Dirección de Medicamentos y Productos Biológicos, por lo que su venta es considerada ilegal y el producto es catalogado como fraudulento.

Según la autoridad sanitaria, el producto representa un riesgo para los consumidores debido a que se desconoce el contenido real de sus componentes, su proceso de fabricación, la trazabilidad y las condiciones de almacenamiento y transporte.

¿Por qué el Invima emitió una alerta sobre Cúrcuma + Probióticos?

El Invima explicó que los productos fraudulentos que no cuentan con registro sanitario no ofrecen garantías de calidad, seguridad ni eficacia. Además, advirtió que este tipo de productos suele promocionar propiedades no autorizadas, generando expectativas falsas sobre su naturaleza, composición, origen o calidad.

Este producto es promocionado en redes sociales, donde algunos videos se han viralizado, señalando que podría ayudar a la disminución de los dolores articulares.

¿Qué deben hacer las personas que compraron este suplemento?

El Invima recomendó abstenerse de adquirir el producto y suspender inmediatamente su consumo en caso de estar utilizándolo. Asimismo, indicó que cualquier evento adverso relacionado con este producto debe ser reportado de manera inmediata a los canales oficiales de la entidad.

La autoridad también pidió a los ciudadanos informar al Invima o a las secretarías de salud si conocen establecimientos físicos o canales digitales donde se distribuya o comercialice este producto.

Cúrcuma probióticos Invima
FOTO: Invima
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