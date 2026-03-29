“Prepárense para el impacto”: el estremecedor relato de un sobreviviente del accidente aéreo en Putumayo

Una semana ha pasado tras el trágico siniestro aéreo, en Putumayo, del Hércules C-130 que cubría, el pasado lunes 23 de marzo, la ruta Puerto Asís - Puerto Leguizamo - Bogotá.

Con 69 víctimas fatales y 57 sobrevivientes, las voces de aquellos que vivieron la tragedia revelan detalles estremecedores de lo que hoy en considerado como uno de los episodios más dolorosos para el país.

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Lo que pasó durante y después del impacto

Fueron tan solo segundos en los que el soldado profesional Óscar Piedra vio pasar la vida frente a sus ojos. Solo recuerda una frase antes de que todo fuera llamas y llamados de auxilio: “Prepárense para el impacto”.

En ese momento que el avión golpeaba los árboles sentíamos un estruendo que es difícil de comparar o explicar.

Tras una semana, Piedra todavía intenta entender lo que ocurrió en aquel instante y en su cabeza empiezan a aparecer algunas preguntas: por qué él, por qué sobrevivió, por qué, entre todos, el destino lo dejó como uno de los 57 sobrevivientes.

Sin embargo, ante la confusión del momento, se impuso una misión en medio del caos y fue salvar a sus compañeros, sus lanzas y a sus hermanos, pues como socorrista militar ese era su primer objetivo.

Mi reacción fue salvar o ayudar a los compañeros que estaban pidiendo auxilio, porque para mí como socorrista militar, esa es la primera misión que yo hago.

Como rescatista militar tenía claro que, a pesar de las heridas y la desorientación causada por el impacto, tenía que actuar de inmediato. Con escasos segundos para sacar de los escombros a tantos uniformados como pudiera, arriesgando incluso su propia vida, el tiempo apremiaba, pues el avión, cargado de combustible y munición, podía explotar en cualquier momento.

No importa, incluso el propio riesgo que uno en ese momento tenga solamente salvar esas personas.

Rescatar y salvar, una misión de vida

En total logró salvar la vida de siete soldados, entre estos la suya. Fue trasladado al Hospital de Puerto Leguizamo, luego al hospital militar en Bogotá y por último al batallón de Sanidad donde pudo levantarse de la cama. Por esto, ya es considerado como un héroe, especialmente por la suboficial Lozano, quien le agradeció por “devolverla a la vida”.

Cuando me logro salir del avión, a ella la encuentro a unos 5 metros de donde yo caí y la encontré sentada inmóvil porque no podía mover el pie. Tenía una fractura en el pie derecho. Yo le dije a ella que no se preocupara, que yo la iba a sacar de aquí y que iba a estar bien.

El del soldado Piedra es un testimonio no solo de un sobreviviente, pues también ha dejado en evidencia la determinación de un soldado que nunca perdió la fe en medio de la adversidad. Como una “oportunidad de Dios”, así Piedra considera el hecho de haber logrado salir con vida de aquella aeronave.

Estado actual del soldado

En las últimas horas fue dado de alta y regresará a su natal Huila. Pese a que no sabe qué le espera de aquí en adelante, porque hasta sus documentos se quemaron en el accidente, solo sabe que quiere seguir viviendo para salvar vidas.