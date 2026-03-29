Mujer murió esperando a que la Nueva EPS le aprobara una válvula para el corazón

Luz Estela Matallana, una mujer operada a corazón abierto y que tenía una válvula mecánica funcionando en su organismo, comenzó a presentar complicaciones cardíacas que requerían atención especializada.

Según cuentan sus familiares, Luz Stella acudió en repetidas ocasiones a la Nueva EPS para solicitar los exámenes requeridos, sin embargo, no obtuvo respuesta,

“Siempre estaba con sobrecupo, no había especialista, no había espacio para los exámenes. Estos exámenes tuvieron que ejecutarse de manera particular dadas las condiciones de emergencia que se presentaron con ella”, indicó Juan David Ríos, sobrino de Luz Stella Matallana.

Debido al deterioro de su salud, tuvo que ser internada en una Unidad de Cuidados Intensivos donde le realizaron los procedimientos necesarios para mantenerla con vida, pero había una nueva espera: la remisión de la EPS a un hospital de tercer nivel.

“Pusimos PQR, hablamos con la Superintendencia de Salud, Secretaría de Salud y nunca recibimos una respuesta de parte de la Nueva EPS”, relató el sobrino de Luz Stella.

Juan David responsabiliza a la Nueva EPS por la muerte de su tía. Estoy totalmente seguro de que si la Nueva EPS no le hubiera negado la oportunidad de tener esta cirugía por causa de su válvula mecánica, estaríamos contando una historia totalmente diferente”.

Tenía la oportunidad de vivir, pero no se la quisieron dar

"Sé que no es la única persona que le va a pasar"

En medio del dolor por la partida de Luz Stella, su familia cuestiona el sistema de salud en Colombia. Señala que lastimosamente este no es el único caso que se ha presentado por la crisis de la salud y tampoco será el último. Afirma que hay una industria que se preocupa más por los costos y beneficios que por la salud de los colombianos.

“Me duele saber que así como nosotros estamos sufriendo como familia, tal vez muchas personas allá afuera están sintiendo la misma situación y la misma impotencia de saber que se quiere vivir, que se desea salvar la vida de alguien pero que realmente hay una industria alrededor de la salud que no permite esas situaciones, que está más preocupado en costos y beneficios que realmente salvar y preservar la salud de los colombianos”.