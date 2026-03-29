Nacional y Junior ganaron y se mueve la tabla de posiciones de la Liga: así quedó

La fecha 14 de la Liga BetPlay 2026-I dejó movimientos importantes en la parte alta de la tabla de posiciones y empieza a perfilar con mayor claridad a varios de los equipos que pelearán por los playoffs del fútbol profesional colombiano. Este domingo 29 de marzo, tanto Atlético Nacional como Junior de Barranquilla cumplieron con su tarea, sumaron tres puntos clave y quedaron muy bien posicionados de cara a las jornadas definitivas del campeonato.

Atlético Nacional golpeó en Pasto y se afianzó en la cima

El partido más atractivo de la jornada se vivió en el estadio Libertad, donde Atlético Nacional se impuso 1-2 en condición de visitante sobre Deportivo Pasto en un duelo directo por el liderato. El conjunto antioqueño mostró jerarquía en un escenario siempre complejo y logró sacar adelante un compromiso que puede resultar determinante en la lucha por terminar primero en la fase regular.

Con esta victoria, el cuadro verdolaga llegó a 30 puntos y quedó como único líder del campeonato, sacando una ventaja importante sobre varios de sus perseguidores. Más allá de que todavía restan fechas por disputarse, el equipo prácticamente aseguró desde ya su presencia en las finales, ratificando el gran semestre que viene realizando.

Por su parte, Deportivo Pasto, pese a la derrota, se mantiene en la segunda casilla con 27 unidades. El equipo volcánico sigue siendo uno de los más sólidos del torneo y continúa muy cerca de sellar también su clasificación anticipada a la siguiente ronda.

Junior dio el golpe en Bogotá y se acercó a la clasificación

Otro de los grandes ganadores del domingo fue Junior de Barranquilla, que visitó a Internacional de Bogotá en el estadio Metropolitano de Techo y logró quedarse con una victoria muy valiosa en sus aspiraciones. El conjunto barranquillero supo manejar los tiempos del compromiso y capitalizó sus opciones para sumar tres puntos de oro fuera de casa.

Gracias a este triunfo, Junior escaló parcialmente a la tercera posición con 25 unidades, quedando cada vez más cerca de asegurar su cupo dentro del grupo de los ocho. La reacción del equipo en las últimas jornadas ha sido notable y hoy aparece como uno de los clubes con mejor impulso en el cierre de la fase todos contra todos.

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Con Nacional líder, Pasto firme en la pelea y Junior al acecho, la tabla comienza a apretarse en la zona alta. Las últimas fechas prometen máxima emoción, con varios históricos luchando por asegurar su lugar en los cuadrangulares semifinales.