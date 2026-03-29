12 toneladas de chocolate, de una reconocida fábrica, fueron robadas de un camión en Europa

Un insólito robo se presentó el pasado sábado 28 de marzo, en Italia, en donde las autoridades reportaron el robo de 12 toneladas de chocolatinas KitKat que se encontraban en un camión que salió de la fábrica en Italia y tenía como destino Polonia.

El gigantesco robo ya ha sido objeto de discusión en redes sociales, pues cientos de internautas llegaron a generar distintas teorías conspirativas en donde asociaron lo ocurrido con un hecho “de película”.

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¿Qué se sabe del robo del chocolate?

Según informó Nestlé, las doce toneladas desaparecieron luego de que ladrones se llevaran el camión que las transportaba. KitKat, marca fabricada por Nestlé, también informó que el camión llevaba en su interior 413.793 barritas de su nueva gama.

El vehículo partió del centro de Italia para distribuir el chocolate por toda Europa. Sin embargo, este no llegó a su destino final previsto en Polonia.

Pese a que la empresa no reveló el lugar exacto en el que se perdió rastro del camión, hasta el momento el auto y el dulce siguen desaparecidos. En un comunicado a parte, proveniente de KitKat, se indicó que las barras de chocolate que iban en dicho camión contienen un código de lote único.

Por esto, cualquier persona que logre escanearlo podrá recibir instrucciones de cómo contactar a la marca.

"Si bien apreciamos el gusto excepcional de los delincuentes, lo cierto es que el robo de mercancías es un problema cada vez mayor para las empresas de todos los tamaños", declaró KitKat.

¿Cómo van las investigaciones?

Aunque todavía es desconocido el paradero del producto, la marca anunció, por medio de un comunicado oficial, que actualmente se está trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales y los socios de la cadena de suministro para investigar lo ocurrido.

“La buena noticia: no hay preocupaciones por la seguridad del consumidor y el suministro no se ve afectado”, aseguraron.

Por supuesto, las reacciones no se han hecho esperar en internet ya que cientos de internautas asociaron el hecho con un posible plan por parte de un “verdadero fanático” al chocolate.