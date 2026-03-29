Las pérdidas que dejaron los bloqueos en la frontera con Ecuador y el paro minero

Durante este mes se registraron dos bloqueos que generaron gravísimas consecuencias económicas en el país. Se trata del paro minero en el bajo Cauca antioqueño y el cierre en la frontera colombo-ecuatoriana debido a la guerra arancelaria entre los dos países.

Paro minero

Después de 12 días de bloqueos fue levantado el paro minero. Tras varias horas de diálogo Gobierno y representantes de los trabajadores llegaron a cuerdos en cinco puntos, entre los que está el compromiso de desmantelar de manera voluntaria dragas y aumentar la formalización minera en 10 municipios.

Durante ese tiempo resultó afectada la movilidad, la seguridad en al menos cinco municipios en el Bajo Cauca antioqueño y el golpe financiero fue millonario. Colfecar habla de más de 80.000 millones de pesos en pérdidas y gremios como Fenalcarbón denuncian miles de toneladas que no pudieron moverse.

“Estamos hablando de una retención de carga de carbones de cerca de 145.000 toneladas”, aseguró Carlos Andrés Cante, presidente de Fenalcarbón.

Y no solo fue el bloqueo, el vandalismo durante la protesta terminó de golpear aún más la economía. Según si se suma la incineración de vehículos, las pérdidas superan los 19.000 millones de pesos.

El transporte de pasajeros también reportó pérdidas cercanas a los 4.000 millones de pesos y una caída del 70% en la operación. A todo esto hay que sumarle miles de empleos en riesgo.

“Las pérdidas del comercio, el cierre de los locales comerciales durante estos días porque no podían ejercer su actividad económica por supuesto también son consecuencias de este paro”, afirmó María José Bernal, directora de Fenalco Antioquia.

Bloqueo en la frontera con Ecuador

Durante 19 días se mantuvo bloqueada la frontera colombo-ecuatoriana, esto dejo un estimado de pérdidas que rondan los 95 millones de dólares, es decir, 380.000 millones de pesos.

“19 días en los que se cierra un paso por donde pasan 5.5 millones de dólares diarios, 250 tractomulas hacen el cruce de importaciones y exportaciones en esta frontera”, dijo Iván Flórez, presidente de la Cámara de Comercio de Ipiales.

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El motivo de los cierres fue la protesta fue la guerra arancelaria entre Colombia y Ecuador. Se espera que en los próximos días haya nuevas reuniones para discutir estos impuestos.