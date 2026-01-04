CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 4 de enero de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

enero 04 de 2026
08:56 p. m.
  • Cabecillas del ELN y disidencias que se ocultan en Venezuela, volverían a Colombia tras caída de Maduro.
  • Se acerca la hora cero para Nicolás Maduro: este será el juez que definirá su futuro en EE. UU.
  • Familias de presos políticos de Venezuela exigen que queden en libertad: emotivos testimonios.
  • Edmundo González pide respetar la voluntad popular, tras caída de Nicolás Maduro.
