Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / domingo 4 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 04 de 2026
08:56 p. m.
- Cabecillas del ELN y disidencias que se ocultan en Venezuela, volverían a Colombia tras caída de Maduro.
- Se acerca la hora cero para Nicolás Maduro: este será el juez que definirá su futuro en EE. UU.
- Familias de presos políticos de Venezuela exigen que queden en libertad: emotivos testimonios.
- Edmundo González pide respetar la voluntad popular, tras caída de Nicolás Maduro.