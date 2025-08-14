Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 14 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 14 de 2025
08:34 p. m.
08:34 p. m.
- Ya no hay que preguntarse más, dónde está Carlos Ramón González porque hoy quedó confirmado que está en Nicaragua. Noticias RCN conoció en exclusiva los documentos que revelan que el exdirector del Dapre tiene residencia en ese país, pero no solo eso, la solicitud la habría hecho la Embajada de Colombia en Nicaragua.
- El magnicidio de Miguel Uribe sigue generando reacciones. El abogado de la familia confirmó que pedirá declarar el asesinato del senador como crimen de lesa humanidad. La Fiscalía también haría la misma petición.
- Sigue la búsqueda de Valeria, la niña de 10 años desaparecida el martes pasado en Cajicá, Cundinamarca. A 50 millones de pesos aumentaron la recompensa por información de la menor.