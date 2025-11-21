CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 21 de noviembre de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

noviembre 21 de 2025
08:37 p. m.
  • Comisión de acusación abrió investigación contra Petro por manejo de los pasaportes en su Gobierno
  • Elección del contralor en Cartagena estaría marcada por irregularidades: grave denuncia
  • EE. UU. enciende alarmas: advierten riesgo para aviones civiles por actividad militar en Venezuela
