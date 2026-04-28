Sujeto aceptó haber planeado un atentado yihadista para concierto de Taylor Swift en Europa

El terrorismo yihadista ha vuelto a estremecer Europa este martes, 28 de abril, tras la confesión de Beran A., el joven de 21 años que se declaró culpable ante una corte de Austria por planear un atentado contra uno de los conciertos de Taylor Swift en 2024.

El intento de atentadp, que finalmente fue frustrado con la ayuda de inteligencia estadounidense, provocó en su momento la cancelación de tres fechas de "Te Eras Tour" en el país de habla alemana, un evento que la propia Swift describió en sus redes sociales con desolación: “La razón de las cancelaciones me llenó de una nueva sensación de miedo y de una tremenda culpa, porque muchos habían planeado asistir a esos conciertos”.

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El acusado podría enfrentar hasta 20 años en prisión:

Beran A., que fue trasladado al tribunal bajo una estricta custodia de agentes policiales enmascarados, enfrenta una posible condena de hasta 20 años de prisión.

A través de su defensora, Anna Mair, el acusado confirmó su responsabilidad en la mayoría de las acusaciones: “Se declara culpable de todos los cargos, excepto del de intento de asesinato”, señaló la abogada a la agencia d enoticias francesa AFP.

Los fiscales sostienen que el joven, vinculado al grupo Estado Islámico (EI) desde mayo de 2023, no solo participó activamente en la difusión de propaganda terrorista, sino que se dedicó a “planear y preparar un ataque terrorista contra el concierto de la cantante Taylor Swift” mediante la fabricación de una bomba de metralla y el intento de adquisición de armas.

Otros ataques habrían sido planeados por la “célula terrorista”

La investigación revela que el acusado no actuaba de forma aislada, sino que formaba parte de una “célula terrorista del EI altamente peligrosa”, integrada también por Arda K., que está siendo juzgado simultáneamente, y Hasan E., actualmente preso en Arabia Saudita.

Según la fiscalía, este grupo planeaba múltiples ataques en nombre de la organización yihadista, incluyendo planes que nunca se materializaron en destinos como Dubái y Estambul. Las autoridades detallaron que Beran A. recibió instrucciones directas de otros miembros del EI sobre el manejo de explosivos y “se alineó abiertamente” con las actividades del grupo radical.