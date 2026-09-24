Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 24 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 24 de 2026
08:41 p. m.
08:41 p. m.
- Se va el presidente de Colpensiones, Carlos René Montoya, por orden del presidente Abelardo de la Espriella, quien le solicitó la renuncia tras las fuertes críticas que recibió por su dificultad para responder ante la Comisión Séptima del Senado.
- El Concejo de Bogotá aprobó el impuesto para modernizar el alumbrado público. Será un cobro anual en el impuesto predial que no afectará a los estratos 1, 2 y 3.
- Colombia rompió relaciones con Irán. La Cancillería informó que desde el 19 de septiembre se tomó la decisión por los supuestos nexos de ese país con grupos terroristas y violaciones de derechos humanos.