Histórico de Nacional respaldó a James Rodríguez antes del clásico ante Millonarios

James Rodríguez se prepara para disputar su primer clásico colombiano con Atlético Nacional en el Atanasio Girardot. Antes del partido, el histórico Freddy ‘Totono’ Grisales destacó lo que puede aportar el volante al equipo antioqueño.

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional ha generado expectativa entre los hinchas, especialmente antes de su primer partido en el estadio Atanasio Girardot con la camiseta verdolaga.

En la previa del clásico frente a Millonarios, uno de los históricos del club habló sobre el nuevo refuerzo. Grisales se refirió a la influencia que puede tener James dentro del terreno de juego y destacó su capacidad para marcar diferencias cuando tiene la pelota.

¿Qué dijo Totono Grisales sobre James Rodríguez?

Durante una entrevista con Sportscenter AM Colombia, Grisales aseguró que James puede ser un jugador importante para Nacional y lo comparó con otros futbolistas reconocidos por su capacidad técnica.

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“Él cuando juega, cuando entrena como lo está haciendo, aporta mucho. Él toca un balón y es como JuanFer, de Teo, de estos grandes, tocan un balón y hacen diferencia”. señaló el exjugador.

Grisales también puso al mediocampista en un grupo de jugadores capaces de cambiar un partido con una acción individual a otros referentes de ese tipo de fútbol.

El exvolante conoce de cerca lo que significa vestir la camiseta de Nacional. Con el club ganó la Liga de 1999 y la Copa Merconorte de 2000, además de integrar la Selección Colombia que conquistó la Copa América de 2001.

¿James Rodríguez jugará contra Millonarios?

James fue incluido en la convocatoria de Atlético Nacional para enfrentar a Millonarios este jueves 24 de septiembre, desde las 7:30 p. m., en el Atanasio Girardot. El partido marcará su tercera aparición con el equipo antioqueño y su primera como local.

El colombiano ya tuvo minutos frente a Internacional de Bogotá y Llaneros, aunque en ambos compromisos ingresó como suplente. Para el clásico, el técnico Lucas González cuenta con él y existe la posibilidad de que sea titular.

La expectativa estará puesta en cómo responderá James en un escenario que tendrá un ambiente especial por su primer partido en casa y por el rival que tendrá enfrente.

Mientras tanto, el mensaje de Totono Grisales se suma a las voces que han destacado la llegada del mediocampista al fútbol colombiano y el aporte que puede tener en esta nueva etapa con Atlético Nacional.