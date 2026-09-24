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Puntaje mínimo que necesitaría sacar en el Icfes para acceder a una beca universitaria

El puntaje del Icfes puede abrirle la puerta a una beca universitaria. Revise desde cuántos puntos puede aplicar y qué requisitos exigen.

Prueba Saber 11.
Prueba Saber 11. Foto: Freepik.

Sebastián Montañez

septiembre 24 de 2026
06:52 p. m.
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Los resultados de las pruebas Saber 11 calendario A 2026 empezaron a estar disponibles para consulta este jueves 24 de septiembre.

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Con la publicación de los puntajes vuelve una pregunta frecuente entre estudiantes que están próximos a ingresar a la educación superior: ¿qué puntaje del Icfes se necesita para obtener una beca universitaria en Colombia?

No existe una cifra única que garantice una beca. Cada universidad establece sus propios requisitos y puede tener en cuenta otros criterios, como el rendimiento académico, la situación socioeconómica, el programa elegido o la disponibilidad de cupos.

¿Qué puntaje del Icfes se necesita para obtener una beca?

Como referencia, un resultado desde 335 o 350 puntos puede abrir oportunidades en algunas universidades, aunque las condiciones cambian según cada convocatoria.

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La Universidad Autónoma de Occidente, por ejemplo, establece para su Beca Mérito Académico un resultado de 335 puntos o más en Saber 11.

El beneficio cubre el 80% de la matrícula del primer semestre y el 40% posteriormente, sujeto al cumplimiento de las condiciones académicas.

La Universidad Icesi cuenta con la Beca Talento Excepcional para calendario A. Para programas diferentes de Medicina, la categoría inicial comienza entre 350 y 379 puntos, con una beca del 50 % durante el primer semestre y del 20 % para los siguientes.

Los beneficios aumentan según el resultado, pues entre 380 y 399 puntos se ofrece 60% para el primer semestre; entre 400 y 419, 70%; y con 420 puntos o más, el beneficio llega al 80 % durante el primer semestre.

¿Cómo se interpreta el puntaje de Saber 11?

El puntaje global de Saber 11 se presenta en una escala de 0 a 500 puntos. Por eso, obtener 350 puntos o más puede considerarse una referencia útil para comenzar a buscar convocatorias por mérito, pero no significa que automáticamente se obtenga una beca.

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Los estudiantes deben revisar directamente los requisitos de cada institución, pues también pueden exigirse buenas calificaciones del colegio, admisión previa, condiciones socioeconómicas o un promedio determinado para conservar el beneficio.

Además, Saber 11 evalúa Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés. El resultado permite conocer no solo el puntaje global, sino también el desempeño del estudiante en las diferentes competencias evaluadas.

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