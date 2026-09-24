Puntaje mínimo que necesitaría sacar en el Icfes para acceder a una beca universitaria

Los resultados de las pruebas Saber 11 calendario A 2026 empezaron a estar disponibles para consulta este jueves 24 de septiembre.

Con la publicación de los puntajes vuelve una pregunta frecuente entre estudiantes que están próximos a ingresar a la educación superior: ¿qué puntaje del Icfes se necesita para obtener una beca universitaria en Colombia?

No existe una cifra única que garantice una beca. Cada universidad establece sus propios requisitos y puede tener en cuenta otros criterios, como el rendimiento académico, la situación socioeconómica, el programa elegido o la disponibilidad de cupos.

¿Qué puntaje del Icfes se necesita para obtener una beca?

Como referencia, un resultado desde 335 o 350 puntos puede abrir oportunidades en algunas universidades, aunque las condiciones cambian según cada convocatoria.

La Universidad Autónoma de Occidente, por ejemplo, establece para su Beca Mérito Académico un resultado de 335 puntos o más en Saber 11.

El beneficio cubre el 80% de la matrícula del primer semestre y el 40% posteriormente, sujeto al cumplimiento de las condiciones académicas.

La Universidad Icesi cuenta con la Beca Talento Excepcional para calendario A. Para programas diferentes de Medicina, la categoría inicial comienza entre 350 y 379 puntos, con una beca del 50 % durante el primer semestre y del 20 % para los siguientes.

Los beneficios aumentan según el resultado, pues entre 380 y 399 puntos se ofrece 60% para el primer semestre; entre 400 y 419, 70%; y con 420 puntos o más, el beneficio llega al 80 % durante el primer semestre.

¿Cómo se interpreta el puntaje de Saber 11?

El puntaje global de Saber 11 se presenta en una escala de 0 a 500 puntos. Por eso, obtener 350 puntos o más puede considerarse una referencia útil para comenzar a buscar convocatorias por mérito, pero no significa que automáticamente se obtenga una beca.

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Los estudiantes deben revisar directamente los requisitos de cada institución, pues también pueden exigirse buenas calificaciones del colegio, admisión previa, condiciones socioeconómicas o un promedio determinado para conservar el beneficio.

Además, Saber 11 evalúa Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés. El resultado permite conocer no solo el puntaje global, sino también el desempeño del estudiante en las diferentes competencias evaluadas.