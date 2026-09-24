Choque entre Netanyahu y Mamdani: el primer ministro israelí lo señala de antisemita en Nueva York

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, protagonizó este jueves una controvertida intervención ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde lanzó duras críticas contra adversarios internacionales, aliados históricos de Israel y figuras políticas estadounidenses, provocando protestas dentro y fuera del recinto.

En medio de una disputada campaña para la reelección en Israel, Netanyahu aprovechó la tribuna de la ONU para atacar a dirigentes de Irán, al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, y a gobiernos como los de Reino Unido, Francia y Turquía. Su discurso estuvo marcado por interrupciones, la salida de decenas de delegados y manifestaciones de rechazo en la sala.

"Si quedan otros cobardes morales que aún no hayan abandonado esta sala, háganlo ahora", afirmó al inicio de su intervención, en un ambiente de alta tensión que obligó al presidente de la sesión a pedir orden en varias ocasiones.

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Netanyahu carga contra Mamdani y reaviva la disputa por la CPI

Uno de los principales blancos del mandatario israelí fue el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a quien calificó de "antisemita" y responsabilizó de generar inseguridad entre la comunidad judía de la ciudad.

"Desde que fue elegido alcalde de esta ciudad, muchos judíos ya no se sienten seguros", aseguró Netanyahu.

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Las declaraciones se producen después de que Mamdani planteara la posibilidad de ejecutar una orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI) contra el líder israelí, aunque posteriormente reconoció que no tenía autoridad para llevarla a cabo.

La CPI consideró en 2024 que existían bases razonables para investigar a Netanyahu por presuntos crímenes de guerra relacionados con la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza, iniciada tras el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

Tras el discurso, Mamdani respondió mediante un comunicado en el que acusó al primer ministro israelí de difundir información falsa para justificar sus actuaciones en Gaza.

"Netanyahu utilizó su discurso para repetir mentiras infundadas destinadas a limpiar su genocidio contra los palestinos", afirmó el alcalde, quien también recordó que el dirigente israelí sigue siendo objeto de una orden de detención de la CPI por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

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La jornada estuvo acompañada por protestas en los alrededores de la sede de Naciones Unidas. Decenas de manifestantes se concentraron con pancartas que exigían detener el supuesto genocidio en Gaza. Entre los detenidos figuró la actriz estadounidense Susan Sarandon.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, no asistió a la sesión luego de que Estados Unidos le negara el visado para participar en la Asamblea General. En un mensaje de video, rechazó las medidas adoptadas por Washington y aseguró que las políticas israelíes amenazan no solo la solución de dos Estados, sino también la existencia misma del pueblo palestino.

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Críticas a Reino Unido, Francia, Turquía e Irán

Netanyahu también dirigió fuertes reproches contra socios occidentales que en los últimos meses han endurecido sus cuestionamientos a la política israelí.

El mandatario criticó especialmente a Reino Unido y Francia por las sanciones impuestas a exportaciones procedentes de asentamientos israelíes en Cisjordania, y rechazó las acusaciones de colonialismo contra Israel.

"Acusan a Israel, al pequeño Israel, de colonialismo. ¿Y quiénes nos acusan? Entre ellos hay personas en Reino Unido y en Francia. Por el amor de Dios, ellos inventaron el término", declaró.

Las relaciones entre Netanyahu y el presidente francés, Emmanuel Macron, atraviesan uno de sus momentos más complejos, especialmente después de que París respaldara iniciativas internacionales para reconocer a Palestina como Estado.

El primer ministro israelí reservó sus palabras más duras para Irán, al que calificó como una "dictadura asesina". Según sostuvo, la ofensiva militar desarrollada por Israel y Estados Unidos en los últimos meses ha frenado las aspiraciones nucleares de Teherán.

"Prometí impedir que la dictadura asesina de Irán desarrollara bombas atómicas", afirmó.

Durante su intervención, Netanyahu exhibió además un buscapersonas similar a los dispositivos que, según diversas informaciones, fueron utilizados en una operación encubierta contra miembros de Hezbolá en 2024.

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Asimismo, acusó a Turquía de respaldar al movimiento islamista Hamás y calificó al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de "tirano".

Tras su breve paso por Nueva York, Netanyahu tiene previsto regresar de inmediato a Israel para continuar con una campaña electoral marcada por la guerra en Gaza, las tensiones regionales y el creciente aislamiento diplomático de su Gobierno.