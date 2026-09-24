Bogotá tendrá nuevos cortes de agua y luz este 25 de septiembre: conozca las zonas afectadas

La capital colombiana vivirá una nueva jornada con intervenciones en los servicios del Acueducto y Enel que, en algunos sectores, tendrán una duración hasta de 27 horas continuas.

Por esto, ante la intervención de estos suministros, la Alcaldía de Bogotá dio a conocer algunas recomendaciones para evitar daños y la interrupción de las actividades en las zonas afectadas.

Cortes de agua en Bogotá este viernes 25 de septiembre

Con el objetivo de buscar mejorar el suministro del agua y minimizar daños mayores en el servicio, el Acueducto informó sobre los cortes que se presentarán en la localidad de Puente Aranda.

Estos se llevarán a cabo desde las 7:00 a. m. durante 27 horas. De la Avenida calle 3 a la Avenida calle 9 (Américas), entre la carrera 50 a la carrera 56 – Barrios Barcelona y San Rafael Industrial. Mantenimiento preventivo.

Como parte de las recomendaciones, las autoridades sugieren que la ciudadanía llene los tanques de reserva antes de que se ejecute la intervención en el suministro.

Si se almacena agua en recipientes, debe ser consumida antes de que se cumplan las 24 horas. Durante las horas sin agua se debe priorizar el líquido recolectado para el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Por su parte, el Acueducto informó que prestará el servicio de carrotanques con prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público, los cuales se pueden solicitar en la Acualínea 116.

Cortes de luz en Bogotá y Soacha durante el viernes 25 de septiembre

Las nuevas suspensiones en el servicio de Enel obedecen a trabajos en las respectivas redes de suministro que, durante este viernes 25 de septiembre, afectarán a 8 localidades de la capital.

Localidad de Barrios Unidos

Desde las 8:15 a. m. hasta las 5:15 p. m. De la carrera 14 a carrera 16 entre calle 69 a calle 71 – Barrio Concepción Norte.

Localidad de Bosa

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 62 Sur a calle 64 Sur entre carrera 76 a carrera 78 – Barrio Andalucía II.

Localidad de Fontibón

Desde las 8:30 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 25 a calle 27 entre carrera 67 a carrera 69 – Barrio Salitre Occidental.

Localidad de Puente Aranda

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 55 a carrera 57 entre calle 18 a calle 20 – Barrio Centro Industrial.

Localidad de Rafael Uribe Uribe

Desde las 2:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. De la calle 48 Sur a calle 50 Sur entre carrera 50 a carrera 52 – Barrio Marruecos.

Localidad de Santa Fe

Desde las 12:00 a. m. hasta las 3:00 a. m. De la carrera 2 a carrera 4 entre calle 17 a calle 19 – Barrio Las Aguas.

Localidad de Suba

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 129 a calle 131 entre carrera 57 a carrera 59 – Barrio Ciudad Jardín Norte.

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la calle 128 a calle 130 entre carrera 56 a carrera 58 – Barrio Prado Veraniego Norte.

Localidad de Usaquén

Desde las 8:00 a. m. hasta las 5:00 p. m. De la carrera 18 a carrera 20 entre calle 126 a calle 128 – Barrio La Calleja.

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Cortes de luz en Soacha durante el viernes 25 de septiembre

Comuna 1, en Cundinamarca

Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 1 Sur a calle 4 Sur – Barrio Buenos Aires.

Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 1 a calle 5 – Barrio Parque Campestre.

Comuna 2, en Cundinamarca

Desde las 6:00 a. m. hasta las 5:30 p. m. De la carrera 6 a carrera 8 entre calle 3 a calle 5 – Barrio San Isidro.