Mañana Express jueves 24 de septiembre de 2026

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  • Los viajeros presenciaron cómo una riña terminó en una balacera en el aeropuerto El Dorado entre conductores de taxi.
  • Exclusivo: la cruda y escalofriante confesión de uno de los sicarios que le quitó la vida al joven ingeniero Andrés Camilo Peláez, quien desapareció en 2022.
  • En un colegio de Villa del Rosario, Norte de Santander, una profesora les habría dejado a niños de primaria una actividad sobre el ELN y las Farc, los puso a colorear la bandera y el escudo de estos grupos criminales.
  • Santa Marta vuelve a reactivarse, comerciantes, turistas y transportadores intentan retomar sus actividades tras los ataques de grupos criminales de las últimas horas.
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