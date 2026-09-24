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Oficial: estos son los horarios por día de Rock al Parque 2026

El legendario festival que se celebrará el 10, 11 y 12 octubre, cumple 30 años y lo hará con más de 60 bandas nacionales e internacionales.

Programación por días Rock al Parque 2026.
Foto: Rock al Parque 2026

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
08:35 p. m.
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El próximo 10, 11 y 12 de octubre, Bogotá saltará de nuevo con la edición 2026 de Rock al Parque en el Parque Simón Bolívar, donde además se celebrarán 30 años del legendario festival; la entrada será libre y para esta edición se sumará un nuevo escenario que lleva el nombre de una reconocida empresa nacional.

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La programación oficial con los horarios de cada uno de los artistas ya fue publicada y desde ya, los asistentes al festival pueden armar su recorrido para disfrutar de los tres días de música.

Estos son los horarios de Rock al Parque 2026

Para el sábado 10 de octubre, la programación por escenarios es la siguiente:

  • Escenario Plaza:

Solegnium (14:00), Narcocracia (14:55), Vein (15:50), Hellbutcher (16:50), Burning Witches (18:00), Stratovarius (19:15), Perpetual Warfare (20:35) y Apocalyptica (21:45).

  • Escenario Bio de Vans:

Maskhera (15:20), Ataque de Pánico (16:15), Syracusæ (17:15), Entre los enterrados y yo (18:15), Valore (19:20), Grave (20:20) y Triptykon (21:30).

  • Escenario ECO:

No Dependiente (3:00 pm), End It (3:55 pm), Agua Bendita (5:00 pm), Nadie (6:05 pm), IRA (7:10 pm) y Darkest Hour (8:15 pm).

  • Escenario BBC:

Oscuridad (14:50), El EM3 (15:50), Real House of Hate (16:55), Kraken (18:00), Info (19:05), Pornomotora (20:10) y Los Setas (21:15).

Programación del domingo 11 de octubre:

  • Escenario Plaza:

Niña Lobo (14:00), Alto Grado (15:10), Claudio Narea - Los Prisioneros (16:15), Iseo & Dodosound (17:30), Serú Girán (18:45), Esteman (20:10) y Mon Laferte (21:30).

  • Escenario Bio de Vans

La Brigada RPF (14:30), El Punto Ska (15:25), Desorden Público (16:25), Tokio Ska Paradise Orchestra (17:35), Green Valley (18:45), Skampida (19:50) y Gondwana & Quique Neira (21:00).

  • Escenario Eco

Brina Quoya (14:30), Elsa Riveros (15:25), Lo mismo decían de Juana (16:20), Los Tetas (17:15), La Monky Band (18:25), Porter (19:25) y Bandalos Chinos (20:35).

  • Escenario BBC

Últimos Nietos (14:20), Nawal (15:25), Wañukta Tonic (16:30), Margarita Siempre Viva (17:35), Medved (18:35), Doris Vespa (19:35) y Nicolai Fella (20:40).

Programación del lunes 12 de octubre:

  • Escenario Plaza:

Pez Errante (14:00 horas), Lutter (14:55 horas), División Minúscula (16:00 horas), Ratones Paranoicos (17:10 horas), Boca de Serpiente (18:20 horas), Ministerio (19:30 horas) y Rata Blanca (21:00 horas).

  • Escenario Bio de Vans

Las Fokin Biches (14:00 horas), Sistema de Entretenimiento (15:05 horas), Trotsky Vengarán (16:10 horas), V de Volumen (17:15 horas), Stayway (18:10 horas), Editores (19:10 horas) y Los Bunkers (20:30 horas).

  • Escenario Eco

Casi (15:00 horas), Argel (16:00 horas), Lika Nova (17:05 horas), Alcalá Norte (18:00 horas), Laura Pérez (19:05 horas) y Lucio Feuillet (20:00 horas).

  • Escenario BBC

The Klaxon (14:00 horas), La Severa Matacera (15:05 horas), Tizishi (16:10 horas), Zalama Crew (17:15 horas), Los Elefantes (18:20 horas), Ghetto Kumbé (19:25 horas) y Kill the Clowns (20:30 horas).

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Presencia local e internacional para los 30 años de Rock al Parque

Todo está listo para que las más de 60 agrupaciones musicales, durante tres días, hagan vibrar a la capital del país; Además, 26 bandas hacen parte de la escena musical de Bogotá.

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