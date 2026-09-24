CANAL RCN
Emisiones Emisión 12:30 PM 12:28 p. m.

Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 24 de septiembre de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

septiembre 24 de 2026
03:13 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Desde la madrugada el presidente Abelardo de la Espriella encabezó el despliegue de la operación Irón contra la delincuencia y tráfico de drogas en Cali.
  • La fuerza pública sigue custodiando Santa Marta y otros puntos de la costa Caribe. Los comercios y mercados reabrieron mientras los policías y militares neutralizan la amenazas de grupos criminales.
  • Un pequeño de 7 años implora porque su papá regrese. La última vez que lo vio se subió a una moto en Engativá, Bogotá, lleva siete desaparecido.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Mañana Express

Mañana Express jueves 24 de septiembre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / miércoles 23 de septiembre de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / miércoles 23 de septiembre de 2026

Otras Noticias

Estudios RCN

Prime Video confirmó la cuarta y última temporada de Betty, La Fea para el 2027

Esta nueva entrega tendrá como objetivo darle fin a una de las series más exitosas de América Latina.

Estadio El Campín

El Campín cambia de planes: firma china construiría el nuevo estadio

El nuevo estadio El Campín da un paso clave: ya tendría constructora.

Bogotá

Conductores tendrán nueva opción para salir de Bogotá los sábados por la Autopista Norte: así funcionará la medida

Dólar

Dólar cerró por encima de $3.300 en Colombia y alcanzó su precio más alto en dos meses

Venezuela

Fiscalía pide rechazar la libertad bajo fianza de Cilia Flores, esposa de Nicolás Maduro