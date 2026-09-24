Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / jueves 24 de septiembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
septiembre 24 de 2026
03:13 p. m.
03:13 p. m.
- Desde la madrugada el presidente Abelardo de la Espriella encabezó el despliegue de la operación Irón contra la delincuencia y tráfico de drogas en Cali.
- La fuerza pública sigue custodiando Santa Marta y otros puntos de la costa Caribe. Los comercios y mercados reabrieron mientras los policías y militares neutralizan la amenazas de grupos criminales.
- Un pequeño de 7 años implora porque su papá regrese. La última vez que lo vio se subió a una moto en Engativá, Bogotá, lleva siete desaparecido.