Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 26 de noviembre de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
noviembre 26 de 2026
08:22 p. m.
08:22 p. m.
- Se conocieron videos de cámaras de seguridad dentro del Éxito durante el asalto con rehenes en Cartagena. Las imágenes muestran a los delincuentes armados y algunos de los secuestrados sometidos intentando protegerse.
- Andesco insiste en que es necesario ahorrar energía porque se viene con fuerza la sequía. Advirtió que las tarifas podrían subir a partir de diciembre.
- En Cesar, un camión que transportaba pólvora se accidentó enla vía San Martín - San Alberto. Luego del siniestro, la carga que llevaba explotó.