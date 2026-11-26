La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó un análisis técnico sobre el futuro de los sistemas pensionales en América Latina en el que plantea un escenario de referencia para Colombia: elevar y unificar la edad mínima de jubilación en 65 años tanto para hombres como para mujeres en un horizonte proyectado hacia 2040.

El planteamiento busca mitigar las presiones fiscales derivadas del acelerado envejecimiento poblacional y el aumento en la esperanza de vida en el país.

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De acuerdo con el informe del organismo multilateral, la estructura demográfica de Colombia atraviesa una transición acelerada que reducirá de forma progresiva la proporción de trabajadores activos frente al número de adultos mayores.

Bajo este diagnóstico, los parámetros actuales de retiro resultarían insuficientes para garantizar la sostenibilidad financiera de largo plazo del sistema de protección a la vejez sin comprometer recursos públicos destinados a otros sectores estratégicos.

¿Qué implica exactamente la propuesta de la OCDE?

El documento de la OCDE no constituye una orden vinculante ni una reforma aprobada, sino una recomendación técnica basada en simulaciones actuariales. El organismo sugiere cerrar la brecha etaria entre géneros y alinear la edad de retiro con los estándares promedio de los países miembros, donde el umbral de los 65 años opera como referencia general para acceder a la pensión de vejez.

Asimismo, el estudio advierte que cualquier ajuste paramétrico debe analizarse junto con la alta informalidad laboral que registra el mercado colombiano, factor que limita la densidad de cotización de millones de trabajadores y reduce la cobertura efectiva en la etapa de retiro.

Así sería el aumento de edad frente al actual

En cuanto a las diferencias entre la normativa vigente en Colombia y el escenario simulado por la OCDE, la edad de retiro para las mujeres es actualmente de 57 años, frente a los 65 años que plantea el organismo; en el caso de los hombres, el requisito vigente es de 62 años, mientras que el escenario propuesto también lo sitúa en 65 años.

Por su parte, la brecha etaria por género —que hoy representa 5 años de diferencia entre hombres y mujeres— desaparecería bajo la simulación de la OCDE al quedar unificada. Finalmente, en lo referente al estado jurídico, las reglas actuales corresponden a una ley vigente en el país, mientras que el planteamiento de la OCDE tiene únicamente el alcance de una recomendación técnica.

Cabe recordar que, en materia de semanas cotizadas, el marco jurídico colombiano contempla una reducción gradual del requisito para las mujeres hasta llegar a 1.000 semanas en 2036, en cumplimiento de lo ordenado por la Corte Constitucional, mientras que para los hombres se mantiene en 1.300 semanas.