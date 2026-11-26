Una nueva actualización sobre el estado de salud de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, fue compartida por su pareja sentimental, Karol Samantha, quien habló abiertamente en redes sociales sobre la empresaria y su decisión tras llevar más de un año esperando la liberación de la mujer.

¿Cómo se encuentra la Epa Colombia?

Tras ser trasladada a la cárcel de Picaleña, en Ibagué, son pocas las imágenes que se conocen de la empresaria. No obstante, Karol Samantha, su pareja sentimental, ofreció nuevos detalles del estado de salud de la mujer e informó su deseo por ver libre nuevamente a la madre de su hija.

“Quién va a estar bien estando en un estado de salud no muy bueno, quién va a estar bien estando lejos de su hija que la dejó de 9 meses, quién va a estar bien sin una buena alimentación y calidad de vida. Dani no está muy bien, pero jamás vamos a perder las esperanzas, la fe de que mi Dios la va a sacar de allá”, afirmó.

Pese a que aseguró que no cuenta con una fecha oficial de una posible liberación, Karol afirmó que todavía “no pierde las esperanzas” de que la mujer pueda salir libre “muy pronto”.

“Es mejor no decir mucho (...) eso molesta a mucha gente que no quiere que Dani salga de ese lugar. Hemos preferido ser prudentes y también me parece mejor que la abogada sea prudente por respeto a todo. El día que yo vea una luz muy cerca, créanme que ustedes, las personas que nos han apoyado, van a ser los primeros en saberlo”, aseguró.

Además, explicó que actualmente se encuentran esperando una respuesta por parte de la jueza del caso tras demostrar su “resocialización y cambio”.

Karol Samantha reveló si seguirá o no con la Epa Colombia

Finalmente, Karol habló sobre su intención de seguir o no siendo la pareja sentimental de la empresaria tras estar ausente desde el pasado 27 de enero del 2025.

“Yo con Dane quiero un para siempre, es más, quiere cambiarle el pañal cuando sea viejita (...) con eso te digo todo”, afirmó.