En noviembre de 2024, la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela.

Esta normativa fue creada para sancionar a personas que promovieran, solicitaran o respaldaran medidas de presión internacional contra el país, como las sanciones económicas impuestas por gobiernos u organismos extranjeros.

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En términos sencillos, la ley contemplaba castigos para quienes apoyaran que otros países adoptaran medidas de ese tipo contra Venezuela. Entre las sanciones establecía penas de prisión de entre 25 y 30 años, multas e inhabilitaciones políticas de hasta 60 años, que podían impedirles a los sancionados aspirar a cargos de elección popular o ejercer funciones públicas.

Sin embargo, la legislación generó cuestionamientos de sectores opositores y organizaciones defensoras de derechos humanos, que advertían que sus disposiciones podían convertirse en herramientas para perseguir a quienes expresaran posiciones contrarias al Gobierno.

¿Quién anunció que buscarán eliminarla?

El anuncio fue realizado este jueves 26 de noviembre por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional venezolana, quien confirmó que el Parlamento asumirá la iniciativa legislativa para dejar sin efecto la norma.

Vamos a asumir la iniciativa legislativa para que la llamada Ley Orgánica Simón Bolívar contra el bloqueo sea derogada.

Rodríguez explicó que la decisión se tomó después de los debates desarrollados en el Programa para la Convivencia y la Paz y de las conversaciones sostenidas con representantes de la Asamblea Nacional elegida en 2015, como parte de los acercamientos entre sectores políticos.

El jefe del Parlamento sostuvo que la ley respondió a una situación particular que atravesaba Venezuela y que, a su juicio, ya cumplió su propósito.

También aseguró que ningún ciudadano venezolano ha sido sometido a las sanciones más severas contempladas en esta legislación y señaló que su eliminación sería un aporte al proceso de diálogo político.

¿Cuándo comenzaría el proceso de derogación?

Aunque el anuncio ya fue realizado, la ley todavía no ha sido eliminada. Según Rodríguez, el próximo martes 1 de diciembre presentará ante el Parlamento el procedimiento legislativo para avanzar con su derogación.

La iniciativa hace parte de las discusiones entre representantes del oficialismo y un sector de la oposición sobre la revisión de normas que han generado controversia en Venezuela.

Por ahora, el anuncio abre el camino para que la Asamblea Nacional tramite la eliminación de la Ley Simón Bolívar. La decisión definitiva dependerá del desarrollo del procedimiento legislativo.