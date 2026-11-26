El próximo lunes 7 de diciembre, Bogotá tendrá una alternativa diferente para celebrar el Día de las Velitas. Se trata de Electrovelitas, un encuentro de música electrónica y propuestas audiovisuales que reunirá artistas nacionales e internacionales en un escenario al aire libre.

La actividad es organizada por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y tendrá lugar en la Plaza de Lourdes, en la localidad de Chapinero. La programación comenzará a las 4:00 p. m. y la entrada será gratuita.

¿Qué artistas estarán en Electrovelitas?

La jornada contará con cuatro propuestas musicales que exploran diferentes estilos y posibilidades de la electrónica: Prismátika DJ, Muntchako, Nueve Voltios y Ghetto Kumbé.

Uno de los invitados internacionales será Muntchako, proyecto musical procedente de Brasilia que combina electrónica, percusión y diferentes influencias sonoras. La agrupación fue fundada por los músicos y productores Macaxeira Acioli y Samuel Mota, y ha participado en escenarios y festivales de Brasil y otros países.

La programación también tendrá a Prismátika DJ, quien llevará la cultura de los tornamesas y las mezclas electrónicas a esta celebración.

Por su parte, Nueve Voltios, dúo colombiano integrado por Mache y Leo González, presentará una propuesta que combina música, video, tecnología y performance, con experiencias audiovisuales que van más allá de un concierto convencional.

El cartel lo completa Ghetto Kumbé, agrupación reconocida por fusionar sonidos electrónicos con ritmos del Caribe, percusiones afrocolombianas e influencias africanas, junto con elementos del house contemporáneo.

¿Habrá experiencias audiovisuales durante el evento?

Además de la música, Electrovelitas tendrá un componente visual. Las proyecciones, los formatos VJ y la creación de imágenes en tiempo real acompañarán las presentaciones para integrar la tecnología, la luz y el movimiento en una experiencia artística.

De esta manera, el público podrá encontrarse con diferentes expresiones de la electrónica: desde las mezclas de DJ y las composiciones digitales hasta las fusiones musicales y las presentaciones audiovisuales en vivo.

¿Dónde y a qué hora será Electrovelitas 2026?

Estos son los datos para quienes quieran asistir a la celebración del Día de las Velitas con música electrónica: