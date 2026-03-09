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Gobierno anunció que apelará fallo que ordena la suspensión de bombardeos contra grupos armados

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, calificó de "absurda e inconstitucional" la decisión de una jueza del Juzgado 34 de Familia de Bogotá.

Noticias RCN

septiembre 03 de 2026
09:18 p. m.
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El Gobierno Nacional reaccionó la decisión de la juez Marggy Arciniegas, del juzgado 34 de Familia Bogotá, quien ordenó la suspensión temporal de los bombardeos de la fuerza pública cuando exista presencia confirmada de menores de edad.

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El fallo indica que "se abstengan de ejecutar operaciones aéreas ofensivas sobre objetivos respecto de los cuales exista información cierta, objetiva o razonablemente verificable acerca de la presencia de niños". Esto, mientras estudia esta tutela interpuesta por Ower Jimmy Borda Parra contra la Presidencia, el Ministerio de Defensa del Interior y las Fuerzas Militares.

"Este fallo absurdo e inconstitucional será apelado": mininterior

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, aseguró a través de X que los fallos de la justicia se respetan, pero pueden ser objeto de crítica. Calificó la decisión como absurda e inconstitucional y anunció que será apelada.

El funcionario además cuestionó la ambigüedad del término razonablemente verificable: "¿Qué significa, en términos operacionales, 'razonablemente verificable'? ¿Un indicio? ¿Una fuente? En ese supuesto todo es plausible".

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Afirmó que bajo ese estándar tan abierto cualquier información podría justificar la suspensión de bombardeos. Lara dijo que en un conflicto armado donde los grupos ilegales reclutan y utilizan a menores de edad, este tipo de criterio hace "materialmente imposible el empleo de bombardeos aéreos".

"Si ese es el efecto práctico de la decisión, habría sido más sencillo prohibir los bombardeos", escribió.

Finalmente, el ministro del Interior reiteró el compromiso del Gobierno Nacional con la protección de menores y advirtió sobre las consecuencias no deseadas de la decisión judicial.

"convertir su reclutamiento criminal en un mecanismo que termine otorgándoles inmunidad territorial a los narcoterroristas, termina siendo un incentivo perverso y peligrosísimo".

¿Qué dicen los expertos sobre la suspensión provisional de los bombardeos?

Analistas en seguridad consultados por Noticias RCN argumentaron que de fallar a favor ayudaría al incremento del reclutamiento de menores de edad por parte de los grupos ilegales.

"Porque tendrían la certeza que los podrían utilizar como escudos humanos y esto inhibiría la acción ofensiva del Estado especialmente en cuanto a la utilización de la capacidad y la ventaja aérea", explicó Luis Fernando Trejos, profesor de seguridad de la Universidad del Norte.

Entre tanto, el coronel en retiro, Carlos Soler, experto en seguridad, señaló que la decisión genera "una protección de los bandidos que reclutan, narcoterroristas que reclutan, arman, entrenan y ponen niños en los campamentos porque el mensaje entonces es ponga dos niños allá y entonces no lo van a bombardear".

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