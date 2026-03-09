¿Pulla a Santa Fe? David González se refirió a las demandas de "ciertos equipos" por Yhormar Hurtado

América de Cali se consolidó en el liderato de la Liga BetPlay tras superar a Alianza FC por 3-0 en el estadio Pascual Guerrero. Sin embargo, desde las directivas del club de Valledupar habían anunciado previamente que demandarían el resultado si el jugador Yhormar Hurtado participaba en el encuentro.

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De acuerdo a lo comentado por el presidente de este club, hay elementos jurídicos que respaldan la decisión, pues Hurtado jugó en tres equipos distintos en la temporada 2026, situación que la FIFA prohíbe. Se unirían así a las demandas ya interpuestas por Boyacá Chicó, Internacional de Bogotá e Independiente Santa Fe.

En el caso de Chicó e Inter, el Comité Disciplinario ya le dio la razón a América en primera y segunda instancia, pero ambos clubes apelaron y la decisión ahora está en manos de la Comisión Disciplinaria de la Dimayor. Ambos clubes aseguran que irán al TAS si el resultado no es favorable.

El TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) es la máxima instancia internacional encargada de resolver litigios deportivos. De momento, se espera una decisión de fondo de las autoridades locales.

David González habló tras las demandas

El técnico de América de Cali, David González, habló tras conocer que Alianza también demandará, por lo que lanzó una pulla a los clubes que están recurriendo a estos recursos tras no conseguir el resultado en la cancha y resaltó la postura de Junior de Barranquilla que no siguió este mismo camino.

Prefiero ser cauteloso antes de decir algo que hasta me demanden a mí también, porque aquí todo resulta que ya es una demanda. Lo de Yhormar ya es cosa juzgada y ante una cosa juzgada no hay nada que hacer. El tema es que son 'ciertos' equipos los que están demandando. Junior por ejemplo en ningún momento demanda, entonces... hasta ahí lo dejo.

¿Pulla a Independiente Santa Fe?

Tras las declaraciones de González al referirse a "ciertos equipos", muchos interpretaron que el técnico americano está refiriéndose a que los equipos que están demandando son los denominados 'chicos', razón por la cual resaltó la decisión de las directivas de Junior.

Sin embargo, Santa Fe también demandó el resultado tras el empate sin goles en El Campín, por lo que también entró en la misma bolsa que Alianza de Valledupar, Boyacá Chicó y el recién fundado Internacional de Bogotá.