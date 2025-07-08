CANAL RCN
Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / jueves 7 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 07 de 2025
08:39 p. m.
  • La noticia sin duda es la multitudinaria jornada de marchas en el país, en respaldo a Álvaro Uribe, quien fue recientemente condenado por dos delitos.
  • La terrible escena violenta en la que terminó un concierto en Bogotá. Mientras la gente se disponía a disfrutar de un show de la banda argentina Damas Gratis, integrantes de barras bravas iniciaron los disturbios que terminaron en tragedia.
  • Campesinos y mineros mantienen al menos 11 puntos de paro en Boyacá y Cundinamarca, mientras siguen las negociaciones con el Gobienro Nacional.
