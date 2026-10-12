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Trump estaría considerando retirar los aranceles a las importaciones colombianas por petición de De la Espriella

La solicitud fue realizada al secretario de Estado, Marco Rubio, en agosto de 2026.

Foto: emisión de Noticias RCN
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octubre 12 de 2026
08:31 p. m.
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Nuevamente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a Colombia y a la gestión de su homólogo, Abelardo de la Espriella.

En exclusiva para Noticias RCN y NTN24, indicó que estaría considerando retirar los aranceles sobre las importaciones colombianas para ayudar a la recuperación del país, tras el sismo de magnitud 7,4, registrado el pasado 10 de agosto.

“Puede que lo haga”, respondió, al ser consultado sobre el tema e indicó que De la Espriella ha estado haciendo un buen trabajo, desde que llegó al cargo, días antes al mayor movimiento registrado en la historia reciente del país:

“El presidente de Colombia es amigo mío, el Tigre. Ha sido un gran simpatizante mío, por eso ganó las elecciones de este año. Yo lo respaldé y ganó. Está haciendo un gran trabajo”.

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De la Espriella extendió la misma solicitud al secretario de Estado de los EE. UU. tras el sismo:

A una semana del sismo de magnitud 7,4, el presidente de la Espriella extendió la misma solicitud al secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en medio de una conversación telefónica.

Entonces explicó que había que “surtir un trámite para lograrlo” y que existía “toda la disposición por parte del Gobierno de los Estados Unidos para avanzar en ese propósito”.

E, incluso, dio instrucciones “al ministro de Comercio, Mauricio Gómez, para que” viajara “a Washington” y se pusiera “personalmente al frente de este tema”.

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Aranceles del 12,5% entraron en vigor sobre importaciones colombianas en julio:

Apenas en julio de 2026, Estados Unidos impuso un arancel del 12,5% a varios productos de importación colombiana y de otros 40 países, argumentando falencias en su lucha contra la importación de bienes realizados bajo esquemas de trabajo forzoso.

La medida, aunque no golpea al café, el oro y el petróleo, afecta a las prendas de vestir, los plásticos, las flores y los alimentos procesados.

El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió un decreto en septiembre que prohíbe "la importación de bienes producidos total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio".

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