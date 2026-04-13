Querido banco en Colombia se despidió de manera definitiva de Colombia en sus redes sociales

La entidad ahora conocida como DAVIbank (fruto de la integración entre Scotiabank Colpatria y el Grupo Davivienda) ha anunciado formalmente el cierre de sus perfiles oficiales en redes sociales bajo la antigua denominación de Scotiabank Colpatria. El anuncio, realizado a través de sus canales digitales, insta a los usuarios a migrar a las nuevas plataformas de la entidad para mantener la comunicación directa y el servicio al cliente.

Desde que se hizo efectiva la integración de las operaciones en diciembre de 2025, el panorama bancario colombiano ha seguido de cerca la transformación de Scotiabank Colpatria en DAVIbank.

Aunque el cambio de nombre y logo fue inmediato en las sedes físicas y aplicaciones móviles, las redes sociales habían permanecido como un puente informativo para los clientes más antiguos.

Sin embargo, a través de un último mensaje en sus muros de Facebook, X (antes Twitter) e Instagram, la entidad informó que estas cuentas dejarán de estar operativas de manera definitiva en los próximos días. El objetivo, según voceros de la organización, es unificar la identidad digital y evitar confusiones entre los usuarios que buscan asistencia bajo el nombre de la marca anterior.

Davibank ha revolucionado durante estos meses

La creación de DAVIbank no fue un cambio cosmético superficial. Se trata del nacimiento de una holding reforzada, donde Davivienda Group asumió el control de las operaciones en Colombia, Costa Rica y Panamá, mientras que la canadiense Scotiabank mantuvo una participación estratégica del 20% en el grupo.

Con este cierre de perfiles, DAVIbank busca consolidar su nueva promesa de valor: "El mundo para ti". La nueva marca ha destacado beneficios como una rentabilidad del 8% E.A. en bolsillos de ahorro y una red de cajeros cuatro veces mayor a la que disponían los antiguos clientes de Colpatria, gracias a la alianza con la red de Davivienda

La entidad ha sido enfática en que el cierre de los perfiles en redes sociales no afecta la operatividad de los productos. Las tarjetas de crédito, cuentas de ahorro y créditos vigentes siguen funcionando bajo las mismas condiciones contractuales, aunque ahora bajo el respaldo de la nueva marca.

Para aquellos usuarios que acostumbran a realizar consultas vía mensaje directo (DM) o reportar fallas en redes, el banco ha habilitado: