Exministra Buitrago dice que renunció al Minjusticia por presiones relacionadas con la cárcel de Itagüí

La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, habló con Noticias RCN sobre los graves escándalos por parrandas, permisos y hasta lujosas construcciones al interior de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí.

Buitrago hizo además graves señalamientos en contra de la senadora del pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta, a quien denunció por presuntas presiones para trasladar presos, pero también para permitirles ciertos privilegios.

Cabe recordar que cuando Buitrago presentó su renuncia, en mayo del año pasado, habló de presiones indebidas en temas carcelarios.

¿Por qué renunció Buitrago al Minjusticia?

Este noticiero conoció que las presuntas presiones de la senadora Isabel Zuleta para frenar operativos en la cárcel de Itagüí habría sido la razón de la renuncia de la entonces ministra de Justicia, Ángela María Buitrago.

De acuerdo con la exfuncionaria, en febrero del 2025 recibió mensajes de la senadora, quien expresaba molestia por el decomiso de elementos prohibidos como celulares durante un operativo en la cárcel de máxima seguridad.

Esto significó que yo dijera que no había excepciones y los privilegios no podían existir en los centros carcelarios.

Ese episodio fue informado a través de una carta al presidente Gustavo Petro, sin embargo, al no obtener respuesta, la ministra presentó su renuncia en mayo de 2025.

Le enteré por escrito, no sé si lo leyó o no (…) La respuesta mía fue la renuncia.

Senadora Zuleta estaría detrás de las presiones

Buitrago aseguró, además, que la senadora Zuleta le habría pedido trasladar a peligrosos criminales de la Oficina de Envigado desde otras cárceles, como La Picota, del país hacia la de Itagüí.

La exjefe de cartera añadió que uno de esos traslados se cumplió pues, supuestamente, el preso iba a estar presente en las mesas socio jurídicas del Gobierno en Antioquia.

Esta persona se trasladaba a Itagüí por petición de ella, porque necesitaba hacer un trabajo jurídico en esa zona. Incluso se le advirtió que no podía ser trasladado más de dos o tres días y hubo una gran molestia.

Entre las dudas para la entonces ministra, está que varios de los que se pararon junto al presidente en el denominado “tarimazo” de Medellín, se encontraban presos en otras ciudades.

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De todo esto, la exministra enteró a las autoridades competentes para investiguen por instrucción de quién Zuleta le pedía no operar contra lo ilícito en la cárcel de Itagüí.