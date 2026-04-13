🔴Cerro Porteño vs. Junior de Barranquilla, Copa Libertadores: hora y canal para ver EN VIVO

Junior de Barranquilla afrontará este martes 14 de abril una de sus salidas más exigentes en la fase de grupos de la Copa Libertadores. El equipo dirigido por Alfredo Arias visitará a Cerro Porteño en territorio paraguayo por la segunda jornada del certamen continental, con la obligación de sumar para no ceder terreno en un grupo que desde el arranque se perfila altamente competitivo. El compromiso se disputará desde las 5:00 p. m. (hora colombiana) y podrá verse en todo el país a través de ESPN y Disney+.

La necesidad de recuperar los puntos cedidos en casa

El conjunto barranquillero llega a este encuentro con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad importante en su debut. El empate 1-1 frente a Palmeiras en condición de local dejó buenas impresiones por varios pasajes del partido, pero también la conclusión de que, para aspirar a clasificar a los octavos de final, será indispensable recuperar esos puntos fuera de casa.

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Por eso, la visita a Paraguay adquiere un valor especial. Junior sabe que rescatar al menos un empate en una plaza compleja como La Nueva Olla puede terminar siendo determinante en la lucha por avanzar. Además, un buen resultado le permitiría llegar con mayor confianza a la doble confrontación posterior y mantener el control de sus aspiraciones internacionales.

El reto no será sencillo. Cerro Porteño suele hacerse fuerte en Asunción, impulsado por la presión de su gente y por un escenario históricamente complicado para los visitantes. Sin embargo, el cuadro rojiblanco también cuenta con argumentos para competir, especialmente si logra sostener el orden táctico y la intensidad mostrada en varios tramos del duelo ante el campeón brasileño.

Alfredo Arias y un partido para medir aspiraciones

Para Alfredo Arias, este compromiso también representa una prueba de carácter para su proyecto. El técnico sabe que sumar en Paraguay no solo tiene valor estadístico, sino que enviaría un mensaje claro sobre la ambición competitiva del equipo en el torneo.

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Junior deberá mostrar personalidad, inteligencia para manejar los tiempos y eficacia en las áreas, tres aspectos que suelen marcar diferencias en noches de Copa. La visita a Cerro Porteño aparece como una verdadera final anticipada en la fase de grupos, sobre todo después de haber dejado escapar unidades en casa.

Todo está servido para un partido de alta tensión y enorme expectativa, con dos históricos del continente buscando un resultado clave en sus aspiraciones. Para el club barranquillero, puntuar en Paraguay podría convertirse en el impulso necesario para encaminar su camino en la Libertadores.