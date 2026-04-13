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En los huesos y tras cinco años de prisión: así liberaron a recluso que fue torturado en Cuba

El preso político cumplió toda su condena pese a padecer cáncer de garganta.

Valentina Bernal

abril 13 de 2026
08:23 p. m.
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El caso de Alexander Díaz Rodríguez ha provocado una fuerte reacción tras conocerse las condiciones en las que fue liberado, luego de permanecer cinco años bajo custodia del régimen cubano.

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Su estado físico y las denuncias sobre posibles torturas han puesto nuevamente el foco sobre la situación de los presos políticos en la isla.

Liberaron a recluso que fue torturado en Cuba

Alexander Díaz Rodríguez salió de prisión en un estado descrito como “en los huesos, desnutrido y torturado”, tras cumplir la totalidad de su condena.

Su deterioro físico es evidente y ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y miembros de la comunidad cubana en el exterior.

¿Por qué estaba preso?

Su detención se remonta a su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021, jornadas de protesta que derivaron en la captura de múltiples ciudadanos.

Desde entonces, fue catalogado como contrarrevolucionario, lo que llevó a que las solicitudes de su familia y de organismos internacionales para lograr su liberación anticipada fueran rechazadas.

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Durante su tiempo en prisión, Díaz Rodríguez enfrentó además una grave condición de salud, al padecer cáncer de garganta. A pesar de ello, las autoridades no accedieron a modificar su situación jurídica ni a conceder beneficios, manteniéndolo privado de la libertad hasta cumplir cada uno de los días de su sentencia.

¿Por qué fue liberado finalmente?

La organización Prisoners Defenders ha señalado que su salida de prisión no está relacionada con el reciente indulto anunciado por el régimen, sino que corresponde estrictamente al cumplimiento de la pena.

Javier Larrondo, presidente de la organización, se pronunció sobre el caso:

Después de ver todos los crímenes de nuestra humanidad que comete el régimen cubano para nada, para tenerles en la miseria, para destruirles la vida, para estar en guerra con sus propios pueblos, alguien tiene que tomar una determinación.

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En espacios como el Parque Domino, donde ciudadanos se reúnen habitualmente, el caso ha sido motivo de conversación y rechazo, especialmente frente a las declaraciones del presidente Miguel Díaz-Canelm, quien ha insistido en negar la existencia de 1.200 presos políticos en Cuba.

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