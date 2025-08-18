Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 18 de agosto de 2025
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 18 de 2025
08:54 p. m.
08:54 p. m.
- Luego de tres años y medio de guerra en Ucrania, habrá un cara a cara entre los presidentes Vladimir Putin y Volodímir Zelenski.
- Tras siete años de investigación, la JEP impondrá sanciones contra los exintegrantes del secretariado de las Farc por secuestro.
- Sigue la búsqueda de Valeria, la pequeña que mañana cumplirá ocho días desaparecido y de la cual no hay ningún rastro aún.