Emisión 7:00 PM

Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 18 de agosto de 2025

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 18 de 2025
08:54 p. m.
  • Luego de tres años y medio de guerra en Ucrania, habrá un cara a cara entre los presidentes Vladimir Putin y Volodímir Zelenski.
  • Tras siete años de investigación, la JEP impondrá sanciones contra los exintegrantes del secretariado de las Farc por secuestro.
  • Sigue la búsqueda de Valeria, la pequeña que mañana cumplirá ocho días desaparecido y de la cual no hay ningún rastro aún.
Otras Noticias

Temblor en Colombia

¡Tembló más de 15 veces en Colombia hoy 18 de agosto de 2025! Estas zonas del país sintieron los movimientos

El Servicio Geológico Colombiano aclaró exactamente en dónde se sintieron cada uno de los temblores de este 18 de agosto. Estos son los detalles.

Once Caldas

Caos en el hotel de concentración de Once Caldas, en Argentina: hubo fuertes disturbios

Los hinchas del Once Caldas se encontraban realizando un banderazo y la Policía de Buenos Aires lanzó gases lacrimógenos.

Policía Nacional

¿Cómo adoptar un perro o un caballo de la Policía Nacional? Guía completa

Donald Trump

Donald Trump afirma que se organizará una cumbre para reunir a Putin y Zelenski

Resultados lotería

Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 18 de agosto de 2025 en último sorteo