Emisión Noticias RCN 7:00 p.m. / lunes 19 de enero de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
enero 19 de 2026
08:25 p. m.
08:25 p. m.
- ¿Por qué hubo un ‘reversazo’ en la solicitud de imputación contra Augusto Rodríguez?
- Cancillería sostiene que implementación del nuevo modelo de pasaportes avanza como estaba previsto
- Colombiano que viajó a México contó cómo terminó detenido, golpeado y abandonado tras escala en Monterrey