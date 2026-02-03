CANAL RCN
Tendencias

"Gracias": Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, apareció nuevamente en redes sociales tras el cumpleaños de su hija

Thaliana, la hija de Yeison Jiménez, está cumpliendo ocho años.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

marzo 02 de 2026
09:19 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Este 2 de marzo de 2026, cumplió años Thaliana, la hija de Yeison Jiménez, el recordado artista de música popular.

Desde muy temprano, Lina Jiménez la hermana del cantante, felicitó a su sobrina.

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, reapareció en redes sociales con esta conmovedora foto
RELACIONADO

Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, reapareció en redes sociales con esta conmovedora foto

"Feliz cumpleaños, niña de mi vida. Eres muy fuerte, te amo", fue su mensaje.

Además, con el paso de las horas, la empresa que cocinó la torta de cumpleaños de Thaliana también dejó ver su trabajo en las redes sociales y Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez, apareció para agradecerles.

¿Cuál fue el mensaje que redactó la esposa del 'niño de Manzanares' en medio del cumpleaños de su hija? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Así reapareció en redes sociales Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, en el cumpleaños de su hija

Sonia Restrepo, en su cuenta de Instagram, fotografió la torta de cumpleaños del cumpleaños número ocho de su hija Thaliana y le dio las gracias a la empresa que la ayudó en la preparación y decoración.

"Otro año más celebrando la vida de mi hija. Gracias por ser tan detallistas siempre", fueron las palabras exactas de la esposa de Yeison Jiménez.

Heidy Jiménez, la otra hermana de Yeison, también felicitó a Thaliana en su cumpleaños: este fue su mensaje

En horas de la tarde de este 2 de marzo, Heidy Jiménez, la hermana del 'aventurero', compartió un video de Thaliana jugando hace algunos años y manifestó lo siguiente:

"Dios te bendiga, mi princesa Thaliana, y te dé larga vida para que seas muy feliz, mi niña", comenzó escribiendo.

"Te mereces todo lo más bonito de la vida, mi niña valiente. Te amamos", complementó.

Además, durante el último fin de semana, Heidy Jiménez también recordó varios momentos de risa junto a su hermano y le deseó unas conmovedoras palabras.

Esta fue la desgarradora reacción de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, en medio del concierto homenaje en El Campín
RELACIONADO

Esta fue la desgarradora reacción de Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, en medio del concierto homenaje en El Campín

"Hermano, hoy se llega un sábado más y nosotros jamás lo volveremos a ver igual porque un día como hoy marcó nuestras vidas y recibimos la noticia más triste, más dolorosa y para la cual no estábamos preparados ni tu familia ni todas esas personas que te aman y que no te olvidarán jamás. Hoy quiero recordarte, pero no con esa gran tristeza que cada día invade más mi alma por aún no aceptar que no te veré, sino con esa sonrisa hermosa que siempre solías tener", enfatizó.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Castigo de último momento en La Casa de los Famosos Colombia: Jefe anunció decisión contra este participante

Artistas

Reconocida pareja de famosos se habría casado en secreto: esto salió a la luz

Astrología

"Hay que seguirnos cuidando": certera ADVERTENCIA de Mhoni Vidente para marzo de 2026

Otras Noticias

Irán

Irán advierte que las bases estadounidenses en Oriente Medio son “un objetivo legítimo”

El ministro de Asuntos Exteriores iraní también informó que en dos días podría definirse quién será el nuevo líder supremo, tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí.

River Plate

River Plate ya tendría todo pactado con su nuevo técnico: sorpresa en Argentina

Tras la salida de Marcelo Gallardo, River Plate llegó a un acuerdo con su nuevo entrenador.

Santa Marta

Capturaron a los delincuentes que encañonaron a un padre y su hijo en plena vía de Santa Marta

Trabajo

Empleadas domésticas deberán tener registro clave para poder trabajar: ley es exigente

EPS

Esto es lo que debe hacer un usuario si no quiere ser trasladado de EPS en el país: ojo al proceso