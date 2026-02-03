"Gracias": Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, apareció nuevamente en redes sociales tras el cumpleaños de su hija

Este 2 de marzo de 2026, cumplió años Thaliana, la hija de Yeison Jiménez, el recordado artista de música popular.

Desde muy temprano, Lina Jiménez la hermana del cantante, felicitó a su sobrina.

"Feliz cumpleaños, niña de mi vida. Eres muy fuerte, te amo", fue su mensaje.

Además, con el paso de las horas, la empresa que cocinó la torta de cumpleaños de Thaliana también dejó ver su trabajo en las redes sociales y Sonia Restrepo, la esposa de Yeison Jiménez, apareció para agradecerles.

Así reapareció en redes sociales Sonia Restrepo, esposa de Yeison Jiménez, en el cumpleaños de su hija

Sonia Restrepo, en su cuenta de Instagram, fotografió la torta de cumpleaños del cumpleaños número ocho de su hija Thaliana y le dio las gracias a la empresa que la ayudó en la preparación y decoración.

"Otro año más celebrando la vida de mi hija. Gracias por ser tan detallistas siempre", fueron las palabras exactas de la esposa de Yeison Jiménez.

Heidy Jiménez, la otra hermana de Yeison, también felicitó a Thaliana en su cumpleaños: este fue su mensaje

En horas de la tarde de este 2 de marzo, Heidy Jiménez, la hermana del 'aventurero', compartió un video de Thaliana jugando hace algunos años y manifestó lo siguiente:

"Dios te bendiga, mi princesa Thaliana, y te dé larga vida para que seas muy feliz, mi niña", comenzó escribiendo.

"Te mereces todo lo más bonito de la vida, mi niña valiente. Te amamos", complementó.

Además, durante el último fin de semana, Heidy Jiménez también recordó varios momentos de risa junto a su hermano y le deseó unas conmovedoras palabras.

"Hermano, hoy se llega un sábado más y nosotros jamás lo volveremos a ver igual porque un día como hoy marcó nuestras vidas y recibimos la noticia más triste, más dolorosa y para la cual no estábamos preparados ni tu familia ni todas esas personas que te aman y que no te olvidarán jamás. Hoy quiero recordarte, pero no con esa gran tristeza que cada día invade más mi alma por aún no aceptar que no te veré, sino con esa sonrisa hermosa que siempre solías tener", enfatizó.