El debate sobre la longevidad y el alcance de las pensiones en Colombia suele generar dudas entre afiliados y pensionados, especialmente cuando circulan versiones sobre un supuesto límite de edad para recibir la mesada.

Al respecto, Andrés Mauricio Velasco, presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), aclaró que vivir más de 80 o 90 años no extingue el derecho pensional en el país.

De acuerdo con el dirigente gremial, el sistema pensional colombiano contempla el carácter vitalicio de la pensión, por lo que superar una edad avanzada no significa que el beneficiario pierda su ingreso mensual. No obstante, precisó que la dinámica de la mesada puede variar según la modalidad pensional y las reglas de cada régimen.

¿De qué trata el retiro programado?

En los fondos privados de pensiones existe la modalidad de retiro programado, en la que el valor de la mesada se calcula de acuerdo con el saldo acumulado, los rendimientos financieros y las proyecciones de vida del afiliado.

Frente a la inquietud sobre qué ocurre si el monto tiende a reducirse con el paso de los años en esta modalidad, Velasco subrayó una regla clave de protección para el pensionado: “Si baja, nunca puede ser inferior a un salario mínimo”. De este modo, el dirigente descartó que un adulto mayor en retiro programado quede sin ese respaldo mínimo por alcanzar edades avanzadas.

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Durante su explicación sobre el funcionamiento del ahorro y las cotizaciones, el presidente de Asofondos marcó diferencias entre los fondos privados y el régimen público administrado por Colpensiones: