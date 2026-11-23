En plena celebración por la conquista de la Copa Sudamericana con Boca Juniors, Álvaro Montero tuvo un recuerdo especial para Millonarios. El arquero colombiano habló del equipo bogotano, al que sigue desde Argentina, y dejó una frase para los embajadores: "Solo Millos, loca"

El guardameta guajiro fue consultado en Barranquilla sobre si estará pendiente de los partidos de Millonarios durante los cuadrangulares de la Liga BetPlay. Su respuesta fue espontánea y estuvo acompañada de risas.

"Yo siempre. Siempre viendo los partidos de Millonarios y a cada rato. Solo Millos, loca", expresó el futbolista, quien ahora disfruta de un título internacional con el conjunto argentino.

La declaración volvió a poner a Montero como artífice del título conseguido con el equipo capitalino ante Atlético Nacional.

Álvaro Montero sigue identificado con Millonarios

La relación del arquero con Millonarios no se limita a los recuerdos de su etapa en el fútbol colombiano. Antes de disputar la final de la Copa Sudamericana, también contó el significado de un gesto que realiza durante los actos protocolarios de los partidos con Boca Juniors.

La señal con los dedos había llamado la atención en Argentina e incluso generó preguntas entre los aficionados. Montero explicó que nació como un saludo familiar que creó junto con su hija, quien desarrolló un cariño especial por Millonarios.

Es para mi hija, lo creé con la hinchada de Millonarios. Ella estaba muy apegada al tema de Millonarios y así nos saludamos con mi niño pequeño también, contó.

El arquero agregó que sus hijos le recuerdan mantener esa tradición antes de los encuentros: "Me lo exigen en casa y tengo que hacerlo, si no les da rabia y todo, ja. Es para que estén presentes siempre"

¿Qué representa Millonarios en la carrera de Montero?

El paso por el conjunto embajador fue una etapa importante en la trayectoria del guardameta, que posteriormente dio el salto al fútbol internacional y llegó a Boca Juniors.

En plena celebración por la conquista de la Copa Sudamericana con Boca Juniors, Álvaro Montero tuvo un recuerdo especial para Millonarios. El arquero colombiano habló del equipo bogotano, al que sigue desde Argentina, y dejó una frase que seguramente será celebrada por los hinchas embajadores: «Solo Millos, loca».

El guardameta guajiro fue consultado en Barranquilla sobre si estará pendiente de los partidos de Millonarios durante los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay. Su respuesta fue espontánea y estuvo acompañada de risas.

«Yo siempre... Siempre viendo los partidos de Millonarios. A cada rato... Solo Millos, loca», expresó el futbolista, quien ahora disfruta de un título internacional con el conjunto argentino.

La declaración volvió a poner sobre la mesa el vínculo que Montero conserva con el equipo capitalino, pese a que actualmente defiende el arco de uno de los clubes más reconocidos del fútbol sudamericano.

¿Por qué Álvaro Montero sigue identificado con Millonarios?

La relación del arquero con Millonarios no se limita a los recuerdos de su etapa en el fútbol colombiano. Antes de disputar la final de la Copa Sudamericana, también contó el significado de un gesto que realiza durante los actos protocolarios de los partidos con Boca Juniors.

La señal con los dedos había llamado la atención en Argentina e incluso generó preguntas entre los aficionados. Montero explicó que nació como un saludo familiar que creó junto con su hija, quien desarrolló un cariño especial por Millonarios.

«Es para mi hija, lo creé con la hinchada de Millonarios. Ella estaba muy apegada al tema de Millonarios y así nos saludamos con mi niño pequeño también», contó.

El arquero agregó que sus hijos le recuerdan mantener esa tradición antes de los encuentros: «Me lo exigen en casa y tengo que hacerlo, si no les da rabia y todo, ja. Es para que estén presentes siempre».

¿Qué representa Millonarios en la carrera de Montero?

El paso por el conjunto embajador fue una etapa importante en la trayectoria del guardameta, que posteriormente dio el salto al fútbol internacional y llegó a Boca Juniors.

Ahora, mientras celebra un nuevo capítulo en su carrera con el título continental conseguido en Barranquilla, Montero demuestra que sigue atento a lo que ocurre con el equipo bogotano.

Su mensaje llegó en un momento especial para los hinchas azules, que siguen de cerca tanto la campaña de Millonarios en la Liga BetPlay como el presente internacional de uno de sus antiguos referentes.

Ahora, mientras celebra un nuevo capítulo en su carrera con el título continental conseguido en Barranquilla, Montero demuestra que sigue atento a lo que ocurre con el equipo bogotano.

Su mensaje llegó en un momento especial para los hinchas azules, que siguen de cerca tanto la campaña de Millonarios en la Liga BetPlay como el presente internacional de uno de sus antiguos referentes.