Hay revuelo por un chat que fue enviado a la excongresista Paloma Valencia en el que, al parecer, le advertían sobre un posible atentado en su contra semanas antes del crimen del exsenador y exprecandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay.

La exsenadora insiste en que la advertencia era en su contra; sin embargo, la situación ha generado varias reacciones.

El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció a través de su cuenta de X en defensa de la exsenadora, asegurando que ni ella ni su estratega, Carlos Suárez, están detrás de algún “complot” o “conspiraciones sórdidas”.

Asimismo, el expresidente Álvaro Uribe pidió a través de sus redes sociales defender la reputación de Valencia y dejarla fuera del expediente del crimen.

“Me ha expresado el presidente que nada tiene que ver con el infundio contra la doctora Paloma. Le agradezco al presidente, pero sé que él no lo haría (…) Ruego defender la reputación de Paloma, que no la pongan en el expediente histórico del magnicidio".

Al respecto, Paloma Valencia habló en entrevista con Noticias RCN, aseguró que la información que le entregaron entonces se refería a un atentado en contra de ella, y exigió a la Fiscalía establecer quién está detrás de los ataques en su contra en redes sociales.

¿De dónde salió esa acusación?

Durante abril de 2025, una persona de Caquetá, un sargento retirado, me da una información que le había llegado a él de un posible atentado en mi contra.

Él menciona a Miguel Uribe, a Paola Holguín y a mí, pero con expresiones de cariño: “yo los quiero mucho a ustedes tres, no quiero que les pase nada, tenga mucho cuidado, estrene sus medidas de seguridad, le mandaron a hacer un atentado a usted”.

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¿Usted le avisó a los demás?

No, porque la amenaza era para mí, de las muchas que llegaban. Cuando se llama al sargento y él ratifica que es una amenaza contra mí que ha salido del Senado de la República, dice que la fuente no quiere hablar y que no puede revelar el nombre. Entonces era una cosa muy de oído, al lado de cosas más graves que recibíamos en ese entonces.

Entonces la amenaza era contra usted…

Eso lo manejamos como siempre, con el esquema de seguridad, a través de la Policía.

Luego matan a Miguel Uribe y empiezan las capturas. ¿Dónde capturaron a la gente de Miguel Uribe? En Caquetá. Allá cayó el primero, el segundo…

Ahí uní las puntas y dije: de pronto este sargento sí tenía información fidedigna. Envié los chats a la Fiscalía, hablando con María Claudia Tarazona le dije: me había llegado esta información que no le paré muchas bolas, pero me parece relevante que esta fuente está en Caquetá.

¿Cree que no le puso suficiente atención a esa advertencia?

Es difícil saber. Probablemente el señor tenía una fuente cierta, pero yo cómo hacía para saber. Lo que es cierto es que estaba en la región, que era un atentado, que no fue contra mí, sino contra Miguel.

¿A quién le interesaría involucrarla a usted con algo así?

Eso es lo que no sé. Mi decisión ha sido demandar a todas las personas que trinaron diciendo que yo tenía información sobre el atentado de Miguel Uribe y exijo que la Fiscalía establezca quiénes están orquestando estos ataques.

Porque si a Miguel Uribe lo mataron, a mí me quieren matar moralmente.

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¿Armando Benedetti la llamó en algún momento a advertirle sobre el crimen de Miguel Uribe?

Por supuesto que no. Cuando Benedetti me llamó Miguel ya estaba muerto, y me llamó a advertirme nuevamente de un atentado contra mí. Me dijo: Paloma, te van a matar.

En ese momento me dijo que el presidente Petro había recibido una información de un atentado que estaba pagado, me dio montos y todo, y que había otras personas.

¿El entonces presidente Petro la llamó?

No, el que me llamó fue el ministro Benedetti y me sentó con el ministro de Defensa, con el comandante de la Policía y se tomó la decisión de reforzar mi esquema de seguridad.