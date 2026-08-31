CANAL RCN
Emisiones Emisión 7:00 PM 07:00 p. m.

Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / lunes 31 de agosto de 2026

Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.

Noticias RCN

agosto 31 de 2026
08:46 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN
  • Michelle Dayana, la niña de 6 años que era buscada desde hace ocho días, fue encontrada sin vida en zona rural del municipio de Buriticá, Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón confirmó el hallazgo y expresó su solidaridad a la familia.
  • Lucas, de siete años, fue trasladado a una clínica de Bucaramanga, en donde determinarán si es apto para recibir un transplante de corazón.
  • Son tres los bombardeos que ha efectuado en 20 días el nuevo gobierno en contra de las estructuras criminales. Al menos 26 miembros del ELN y las disidencias de las Farc han muerto.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 12:30 p. m. / lunes 31 de agosto de 2026

Mañana Express

Mañana Express lunes 31 de agosto de 2026

Emisión Noticias RCN

Emisión Noticias RCN 7:00 PM / domingo 30 de agosto de 2026

Otras Noticias

Terremoto

¿Se pudo evitar? Denuncian que alertas sobre riesgo sísmico en Colombia no se estarían aplicando

La senadora Norma Hurtado cuestionó el funcionamiento de la comisión encargada de revisar los riesgos y las condiciones de construcción en Colombia.

Nasa

🔴 EN VIVO | Misión 99 de la NASA: Mujeres Astronautas hacen historia en crítica caminata espacial

Las astronautas Jessica Meir y Sophie Adenot realizarán una arriesgada caminata espacial fuera de la Estación Espacial Internacional.

Presupuesto General de la Nación

¿Qué tan quebradas quedaron las finanzas del país? Estas son las cuentas que preocupan al nuevo Gobierno

Deportivo Cali

Peirano explicó por qué ingresó a la cancha en el Cali-Bucaramanga y anunció que pedirán los puntos

Bogotá

¿Qué es y cómo se hace una bichectomía? Recomendaciones antes de realizársela