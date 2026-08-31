Emisión Noticias RCN 7:00 p. m. / lunes 31 de agosto de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
agosto 31 de 2026
08:46 p. m.
08:46 p. m.
- Michelle Dayana, la niña de 6 años que era buscada desde hace ocho días, fue encontrada sin vida en zona rural del municipio de Buriticá, Antioquia. El gobernador Andrés Julián Rendón confirmó el hallazgo y expresó su solidaridad a la familia.
- Lucas, de siete años, fue trasladado a una clínica de Bucaramanga, en donde determinarán si es apto para recibir un transplante de corazón.
- Son tres los bombardeos que ha efectuado en 20 días el nuevo gobierno en contra de las estructuras criminales. Al menos 26 miembros del ELN y las disidencias de las Farc han muerto.